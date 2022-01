In Nürnberg hat es am Donnerstagmittag (6. Januar 2022) einen Brand in einem Einfamilienhaus gegeben.

Die Schadenshöhe sei aktuell noch unklar, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt.

Brand in Nürnberg: Haus aktuell unbewohnbar

Eine Person befindet sich aktuell zur Beobachtung im Krankenhaus. Sie soll jedoch keine schwereren Verletzungen haben. Vermutlich habe der Bewohner eine Rauchgasvergiftung.

Das Feuer ist im 1. Stock eines Einfamilienhauses im Stadtteil Buchenbühl in der Straße "Am Schwedenbrunnen" ausgebrochen.

Fotos von News5 zeigen, dass der Dachstuhl des Hauses stark beschädigt worden ist. Laut Polizei sei das Haus aktuell unbewohnbar.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.