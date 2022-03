Am Montag (21. März 2022) wurde bei Bauarbeiten in der Maiacher Straße in Nürnberg eine Bombe gefunden. Wie die Stadt Nürnberg mitteilte, handelt es sich um eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Der Sprengmeister Michael Weiß hatte sich unmittelbar auf den Weg zum Fundort gemacht. Die Entschärfung ist für den heutigen Dienstag (22. März) ab 11 Uhr geplant. Alle Entwicklungen zum Bombenfund bei uns im Ticker:

Update 10.19 Uhr: Evakuierung schreitet deutlich voran

Wie die Stadt mitteilt, schreite die Evakuierung aufgrund der Fliegerbombe im Stadtteil Werderau schreitet voran. Ein Abschnitt sei bereits zu 90 Prozent evakuiert, der andere zu 50 Prozent, heißt es.

Update 10 Uhr: Evakuierte werden mit Bussen aus Bombengebiet gebracht

Insgesamt seien 217 Einsatzkräfte am Fundort der Nürnberger Fliegerbombe, teilt die Stadt mit. Die VAG bringe Evakuierte mit zwei Bussen zur Betreuungsstelle nach Röthenbach.

Die Buslinie 58 sei vom Einsatz rund um die Bombe betroffen. Die Busse fahren laut Stadt nur zwischen den Haltestellen Frankenstraße und Dianaplatz.

Die Haltestellen zwischen Wacholderweg und Dianaplatz würden nicht bedient.

Bombenfund in Nürnberg: Entschärfung am Dienstag

Dafür müssen bereits ab 8.30 Uhr alle Gebäude in einem Radius von 300 Meter um den Fundort evakuiert werden. Laut der Stadt Nürnberg hat die Evakuierung pünktlich begonnen. Rund 110 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren, des THW, der Polizei sowie des Rettungsdienstes seien vor Ort.

Die folgenden Straßen sind davon betroffen:

Akeleiweg

An der Marterlach

Forsterstraße

Hainbuchenweg

Heisterstraße

Hoffmannstraße

Jennerstraße

Kiefernschlag

Kleemannstraße

Kochstraße

Listerstraße

Maiacher Straße

Pappelweg

Pettenkoferstraße

Reichenbachstraße

Resedenweg

Rüsternweg

Steinbrechweg

Volckamerplatz

Volckamerstraße

1050 Menschen in Nürnberg müssen wegen Bombe Häuser verlassen

Insgesamt müssen laut Stadt rund 1050 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auch der Kindergarten und die Grundschule in der Maiacher Straße sowie der Kindergarten St. Gabriel im Resedenweg und die Kita an der Marterlach müssen geräumt werden. Als Betreuungsstellen für die Betroffenen ist die Helene-von-Forster-Schule, Am Röthenbacher Landgraben 65, vorgesehen.

Eine genaue Auflistung der betroffenen Hausnummern sowie eine Karte des Gebiets findet ihr auf der Webseite der Stadt Nürnberg. Frankenschnellweg und Südwesttangente sollen nicht von den Maßnahmen betroffen sein. Der Zugverkehr zum Rangierbahnhof muss jedoch voraussichtlich für die Dauer der Entschärfung unterbrochen werden.

Die Stadt Nürnberg hat zudem ab Dienstag, 7 Uhr, ein Bürgertelefon eingerichtet, das unter der Nummer 0911/64375888 erreichbar ist.