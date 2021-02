Top 10 der schönsten Wohngegenden Nürnbergs: In Frankens größter Stadt gibt es zweifellos eine große Auswahl an Stadtvierteln und Wohngegenden. Doch wo lebt es sich am schönsten in der Metropole? Die inFranken.de-Leser haben es uns über Facebook mitgeteilt. Dabei sind mehr als 600 Kommentare zusammengekommen - das ist das Resultat.

Platz 10: Gartenstadt

Auf dem 10. Platz der Abstimmung liegt die Nürnberger Gartenstadt. Der Stadtteil südlich des Zentrums grenzt im Nordosten an den Nürnberger Rangierbahnhof an. In der Gartenstadt liegt der Südfriedhof und der im Bereich der Gartenstadt teils zugeschüttete Ludwig-Donau-Main-Kanal. Charakteristisch für den Stadtteil ist die große Zahl von Einfamilienhäusern mit Hausgarten.

Platz 9: Katzwang

Auf dem 9. Platz landet der Stadtteil Katzwang im äußersten Süden Nürnbergs, an der Grenze zu Schwabach. Die Gemeinde Katzwang gehört erst seit der bayerischen Gebietsreform von 1972 zur Stadt Nürnberg. Der Stadtteil liegt zwischen der Rednitz im Westen und dem Main-Donau-Kanal im Osten. Sehenswürdigkeit des Stadtteils ist die Wehrkirche "Unsere Liebe Frau".

Platz 8: Erlenstegen

Östlich von Nürnbergs Zentrum liegt Erlenstegen - es gilt als Nobelviertel der Stadt. Erlenstegen ist geprägt von Villen und Reihenhäusern, gilt als beliebtes Familienquartier. Bekannt ist der Stadtteil aber auch für Ruhe und Grün, dank der etwa zehn Hektar großen Grünanlage Platnersberg oder dem nahegelegenen Erlenstegener Forst.

Platz 7: Reichelsdorf

Den 7. Platz belegt Reichelsdorf, ein Stadtteil in der südwestlichen Außenstadt Nürnbergs, nördlich von Katzwang. An die Nürnberger Innenstadt ist der Stadtteil durch die S-Bahnlinie S2 angeschlossen. Attraktiv wird der Stadtteil vor allem durch die große Nähe zur Rednitz und seine ländliche Umgebung.

Platz 6: Langwasser

Dieser Stadtteil ist als sogenannte Trabantenstadt konzipiert, das heißt Langwasser ist wirtschaftlich relativ selbstständig. Es verfügt beispielsweise über ein großes Einkaufszentrum (Franken-Center) und über das Messe-Gelände. Der Stadtteil am südöstlichen Stadtrand von Nürnberg gehört zu den Stadtteilen mit den meisten öffentlichen Grünflächen. Langwasser grenzt außerdem an den Lorenzer Reichswald an. 2019 wurde das Stadterneuerungsgebiet um Neuselsbrunn erweitert.

Platz 5: Zerzabelsdorf

Zerzabelsdorf, auch "Zabo" genannt, landet auf dem 5. Platz unserer Top 10. Das Viertel ist ein beliebter Wohnort für Familien und besteht deshalb größtenteils aus Ein- und Zweifamilienhäusern mit Garten. Zerzabelsdorf punktet unter anderem durch seine Nähe zum Tiergarten Nürnberg.