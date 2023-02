Nürnberg: "Burgerilla" öffnet nach Brand wieder

Im Oktober 2022 feierte das "Burgerilla" in Nürnberg Eröffnung, nach einem Brand im Januar musste das Burger-Restaurant jedoch vorübergehend wieder schließen. Am Samstag (18. Februar 2023) öffnet das Lokal nun erneut seine Türen und veranstaltet eine 1-Euro-Aktion.

Nürnberger Restaurant "Burgerilla" öffnet wieder: 1-Euro-Aktion beim Re-Opening

Von 16 bis 20 Uhr feiere das "Burgerilla" sein Re-Opening in der Sulzbacher Straße 76, verkündet das Restaurant in den sozialen Netzwerken.

Hamburger oder Cheeseburger gebe es für nur einen Euro. Genauso verhalte es sich mit Hotdogs und Corndogs. Normale und Süßkartoffel-Pommes seien ebenfalls für nur einen Euro erhältlich.

Auch die Softdrinks kosten am Wiedereröffnungstag von "Burgerilla" in Nürnberg nicht mehr, alles jedoch nur "solange der Vorrat reicht". Zudem gälten die Schnäppchenangebote für Speisen und Getränke nur für den Verzehr vor Ort und für die "To Go"-Mitnahme. Lieferando-Bestellungen seien am Samstag nicht möglich.

