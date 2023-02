Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) baut die Gebersdorfer Straße zwischen der Felsenstraße und der Rangaustraße aus. Der erste Bauabschnitt geht von der Kuglerstraße bis zur Rangaustraße / Stadtgrenze Stein – inklusive des Kreuzungsbereichs. Die Arbeiten dauern von Montag, 13. März 2023, bis voraussichtlich Ende Dezember. Ab März 2024 folgen Arbeiten in der Gebersdorfer Straße zwischen der Kuglerstraße und der Felsenstraße. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, werde die Gesamtmaßnahme voraussichtlich Ende Dezember 2024 abgeschlossen.

Von Montag, 13. März, bis Herbst 2023 erstrecken sich die Arbeiten von der Kuglerstraße bis zur Rangaustraße mit einer Vollsperrung der Gebersdorfer Straße in diesem Bereich. Es wird ein neuer Straßenentwässerungskanal gebaut, die N-Ergie verlegt Versorgungsleitungen für Wasser und Strom und Sör führt den Straßenbau durch. Dabei werden auch Geh- und Radwege hergestellt.

Die Zufahrt in das südliche Wohngebiet ist von der Gebersdorfer Straße aus zunächst noch über den Froescheisweg möglich, der Jenigweg wird gesperrt. Sobald die Arbeiten in den Bereich Froescheisweg vorrücken, ist die Anfahrt nur noch aus westlicher Richtung über den Jenigweg möglich. Auch die Einmündung Kuglerstraße ist zeitweise gesperrt, ein Ausweichen ist über Wörnitzstraße und Faberstraße möglich.

Ab Herbst 2023 wird der Kreuzungsbereich Rangaustraße / Appoldstraße ausgebaut. Abhängig vom Baufortschritt ist zeitweise die Rangaustraße zwischen Gebersdorfer und Herriedener Straße gesperrt, zeitweise die Appoldstraße. Die Gebersdorfer Straße ist währenddessen nur nach Südosten – in Richtung Stein – einspurig befahrbar. Anlieger können weitgehend über das benachbarte Straßennetz zufahren. Der Einzelhandel im Bereich der Gebersdorfer Straße kann in diesem ersten Bauabschnitt im Jahr 2023 nur aus westlicher Richtung angefahren werden. Der Fuß- und Radverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Diese Arbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Von März 2024 bis voraussichtlich Ende Dezember 2024 schließt sich der Ausbau der Gebersdorfer Straße von der Kuglerstraße bis zur Felsenstraße an. Sör wird rechtzeitig über Einzelheiten informieren. Der Straßenquerschnitt der Gebersdorfer Straße wird mit neuen Gehwegen und straßenbegleitenden Radfahrstreifen auf beiden Seiten der Fahrbahn umgestaltet und der Straßenaufbau entsprechend den technischen Anforderungen neu hergestellt. Die beidseitigen Radfahrstreifen werden 1,60 Meter breit sein, die Gehwege 2 bis 2,50 Meter. Es werden Bushaltestellen neugeordnet und Ampeln sowie Straßenbeleuchtung erneuert. Darüber hinaus finden auf der gesamten Strecke umfangreiche Neu- und Umverlegungen von Versorgungsleitungen, etwa für Wasser oder Strom, statt. Zwischen der Kuglerstraße und der Rangaustraße wird ein neuer Straßenentwässerungskanal hergestellt.

Durch den Ausbau wird die Gebersdorfer Straße aufgewertet. Die Verkehrssicherheit wird für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht und die verkehrliche Situation für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger verbessert. Deshalb wird der Straßenausbau durch das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr gefördert.