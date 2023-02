Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) setzt ab Mittwoch, 22. Februar 2023, die Sanierung der Kreuzung Bayernstraße / Münchener Straße fort. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, soll dieser Bauabschnitt am Freitag, 28. April 2023, abgeschlossen werden. Es folgen noch Arbeiten in den anderen Kreuzungsbereichen, insgesamt wird die Maßnahme noch bis Mitte des Jahres dauern.

Während der aktuellen Arbeiten kann nicht von der Bayernstraße nach links in die Münchener Straße in Richtung Süden abgebogen werden. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen zunächst weiterfahren in die Frankenstraße und können von dort aus per U-Turn zur Münchener Straße nach Süden gelangen.

Die Einmündung Oskar-von-Miller-Straße wird gesperrt. Für die Anlieger wird ein provisorischer Anschluss an die Bayernstraße über die Sör-Betriebszufahrt vor dem Kurt-Klutentreter-Steg eingerichtet. Die weitere Zufahrt erfolgt dann über die Jakob-Wolff-Straße.

Die Bushaltestelle „Bayernstraße“ bei der Oskar-von-Miller-Straße wird Richtung Westen in die Frankenstraße, nahe der Kreuzung Münchener Straße, verlegt.

Es wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren.