Der bayerische Automobilzulieferer Vitesco plant einen drastischen Stellenabbau: Am Standort Nürnberg sollen in den kommenden Jahren insgesamt mehr als 800 Arbeitsplätze wegfallen. Durch die unternehmerische Maßnahme erhofft sich der börsennotierte Zulieferer mit Sitz in Regensburg eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig soll die Produktion vor Ort erhalten werden können, wie Vitesco inFranken.de bereits Ende Juni mitteilte.

In trockenen Tüchern ist allerdings auch Wochen danach offenbar noch nichts. "Das Unternehmen befindet sich aktuell mit dem Aufsichtsrat und dem lokalen Betriebsrat im intensiven Austausch zum Zukunftskonzept am Standort Nürnberg, um alle Fragen umfänglich zu klären", erklärt Fabian Kutz, Pressesprecher für den Bereich Finanzen & Wirtschaft, am Mittwoch (24. August 2022) auf erneute Anfrage von inFranken.de. "Es gibt aktuell noch keinen Beschluss des Aufsichtsrates."

Autozulieferer Vitesco plant in Nürnberg drastischen Stellenabbau - diese Mitarbeiter sind besonders betroffen

Auch wenn eine finale Entscheidung noch aussteht, dürfte ein Stellenabbau im großen Stil höchstwahrscheinlich nicht mehr zu verhindern sein. Die geplanten Maßnahmen erstrecken sich laut Vitesco über einen Zeitraum von vier Jahren. Dies solle den betroffenen Beschäftigten die Möglichkeit geben, sich auf die Veränderung vorzubereiten, weiter- oder umzuqualifizieren.

"Geplant ist, die Mitarbeitendenzahl im Werk von derzeit rund 1160 auf rund 350 Ende 2026 zu reduzieren", berichtet Kutz. "Betroffen davon sind vor allem Mitarbeitende in Produktlinien mit hohem Personalbedarf, die sich im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig aufstellen müssen."

Der Automobilzulieferer aus Regensburg verweist hinsichtlich der ins Auge gefassten Streichungen auf etwaige alternative Arbeitsplätze für die betroffenen Angestellten. "Vitesco Technologies ist sich seiner Verantwortung bewusst und arbeitet aktiv daran, intern zu vermitteln, neue Konzepte zu entwickeln und gemeinsam mit Partnerunternehmen Beschäftigungsalternativen zu schaffen, wie es bereits an anderen Standorten gelungen ist", erklärt der Firmensprecher.

Vitesco bekennt sich zu Nürnberg: Standort soll auch in Zukunft "eine zentrale Rolle" spielen

Das Werk in Nürnberg nimmt in den Überlegungen der Vitesco-Geschäftsleitung indessen offenbar einen hohen Stellenwert ein. Vor allem in der Forschung und Entwicklung sieht der Zulieferer laut eigenen Angaben "großes Potenzial" am Standort.

"Nürnberg ist und bleibt Vitesco Technologies weltweites Kompetenzzentrum für Elektromobilität und Elektronik", betont Kutz. Im Zentrum stehen vor Ort demnach die Entwicklung von elektronischen Steuergeräten, Hybrid- und Elektroantriebstechnologien sowie der Produktions-Anlauf neuer E-Mobilitätstechnologien.

Einzelne Produkte, etwa Getriebesteuerungen, sollen im Gegenzug am fränkischen Standort auslaufen. Durch den geplanten Stellenabbau in Nürnberg erhofft sich der Autozulieferer für Antriebstechnologien, auch künftig am Markt mitmischen zu können. "Konsolidiert, hochautomatisiert und effizient aufgestellt wird Nürnberg in einem starken Fertigungsverbund mit unseren internationalen Standorten auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen."