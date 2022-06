Autozulieferer Vitesco plant massiven Stellenabbau am Standort Nürnberg

Der Autozulieferer Vitesco plant für die kommenden Jahre innerbetriebliche Veränderungen im großen Stil. Betroffen ist insbesondere der Standort Nürnberg. Im dortigen "Kompetenzzentrum E-Mobilität" ist ein massiver Stellenabbau vorgesehen. Wie das Unternehmen am Mittwoch (29. Juni 2022) inFranken.de auf Anfrage mitteilt, sollen in Nürnberg bis Ende 2026 um die 800 Arbeitsplätze abgebaut werden.

Mit seinen rund 37.000 Beschäftigten ist Vitesco Technologies weltweit an rund 50 Standorten vertreten. Der Autozulieferer mit Sitz in Regensburg ist spezialisiert auf Antriebstechnologien. So entwickelt das Unternehmen etwa Systemlösungen und Komponenten für Verbrennungs-, Hybrid- und Elektroantriebe. Vor allem der Bereich Elektromobilität soll künftig weiter ausgebaut und gestärkt werden. Wie der börsennotierte Konzern auf seiner Webseite erklärt, wolle man "eine international führende Rolle in der Elektrifizierung von Fahrzeugen" spielen.

Um seine Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu sichern, habe Vitesco bereits im August 2019 die notwendigen strategischen Weichen gestellt und das Unternehmen "ganz klar" auf Elektrifizierung und E-Mobilität ausgerichtet. Für den Standort Nürnberg "als wichtiges Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung im Bereich der E-Mobilität" habe Vitesco auf dieser Basis nun ein "Zukunftskonzept" entwickelt, erklärt der Automobilzulieferer gegenüber inFranken.de. Ziel ist es demnach, den fränkischen Standort langfristig wettbewerbsfähig zu machen und vor Ort gleichzeitig Produktion halten zu können.

Um dauerhaft am Markt bestehen zu können, werde das Unternehmen in Nürnberg künftig einzelne Produkte (etwa Getriebesteuerungen) auslaufen lassen. Geplant sei im Gegenzug die sukzessive Einführung eines neuen Produktportfolios "mit höherem Automatisierungsgrad und optimierten Fixkosten", heißt es vonseiten des Konzerns. Dies ist gleichwohl auch für die Belegschaft mit immensen Einschnitten verbunden.

Mitarbeiterzahl in Nürnberger Werk soll von 1160 auf 350 reduziert werden

"Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und für die Jahre 2025 bis 2030 ein stabiles Umsatzniveau zu erreichen, sieht das Zukunftskonzept für den Standort Nürnberg auch Restrukturierungsmaßnahmen vor", erklärt Vitesco. Geplant ist demnach, die Mitarbeiterzahl im Nürnberger Werk von derzeit rund 1160 auf rund 350 Ende 2026 zu reduzieren. Am Standort Nürnberg fallen damit in den kommenden Jahren rund 800 Stellen der Neuausrichtung des bayerischen Autozulieferers zum Opfer.

Betroffen sind laut Unternehmensangaben in erster Linie Beschäftigte in Produktlinien mit hohem Personalbedarf. "Die geplanten Maßnahmen erstrecken sich über einen Zeitraum von vier Jahren, um den Mitarbeitenden, die davon betroffen sind, die Chance zu geben, sich auf die Veränderung vorzubereiten, weiter- oder umzuqualifizieren", teilt das Unternehmen mit.

Vitesco Technologies sei sich seiner Verantwortung bewusst und arbeite aktiv daran, die betroffenen Arbeitnehmer intern zu vermitteln, heißt es vonseiten des Zulieferers. Zudem sollen auch neue Konzepte entwickelt und gemeinsam mit Partnerunternehmen Beschäftigungsalternativen geschaffen werden, wie es bereits an anderen Standorten gelungen sei.

"Konsolidiert, hochautomatisiert und effizient": Weiter "zentrale Rolle" für Standort vorgesehen

"Konsolidiert, hochautomatisiert und effizient aufgestellt wird Nürnberg in einem starken Fertigungsverbund mit unseren internationalen Standorten auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen", erklärt der Konzern. Insbesondere in der Forschung und Entwicklung sieht Vitesco demnach großes Potenzial für das Nürnberger Werk.

"Nürnberg ist und bleibt Vitesco Technologies weltweites Kompetenzzentrum für Elektromobilität und Elektronik", teilt das Unternehmen mit. Der Fokus liege hierbei auf der Entwicklung von elektronischen Steuergeräten, auf Hybrid- und Elektroantriebstechnologien sowie auf dem Produktionsanlauf neuer E-Mobilitätstechnologien.

