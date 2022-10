Rund 200 000 Wählerinnen und Wähler sind am Sonntag, 9. Oktober 2022, aufgerufen, einen neuen Rat für Integration und Zuwanderung (kurz: Integrationsrat) in Nürnberg zu wählen. Wie die Stadt Nürnberg erklärt, treten 78 Kandidierende in acht gruppenübergreifenden und in drei nicht gruppenübergreifenden Zusammenschlüssen sowie als Einzelpersonen an. „Wählen gehen lohnt sich! Immer! Das gilt auch für die Wahl zum Integrationsrat. Ich rufe alle Wahlberechtigten auf, ihr demokratisches Recht am kommenden Sonntag auch zu nutzen“, sagt Oberbürgermeister Marcus König.

Der Nürnberger Rat für Integration und Zuwanderung ist die kommunalpolitische Vertretung der Nürnberger Zuwanderinnen und Zuwanderer (Ausländerinnen und Ausländer, Aussiedlerinnen und Aussiedler sowie Eingebürgerte). Er wird für sechs Jahre gewählt. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Stimmabgabe am Sonntag, 9. Oktober, ist nur in dem Wahllokal möglich, das in der schriftlichen Wahlbenachrichtigung genannt ist, die das Wahlamt der Stadt Nürnberg allen Wahlberechtigten zugesandt hat. Wahlberechtigt sind alle Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, die am Wahltag mindestens eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen beziehungsweise besessen haben oder Aussiedlerin oder Aussiedler sind, mindestens 18 Jahre alt sind, seit mindestens sechs Monaten ununterbrochen in Nürnberg gemeldet und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Oberbürgermeister Marcus König: „Der Integrationsrat vertritt die Interessen aller Nürnbergerinnen und Nürnberger mit internationalen Wurzeln. Ich hoffe, dass durch die Wahl der Integrationsrat noch bunter zusammengesetzt ist und die Vielfalt unserer Stadtgesellschaft künftig noch besser abgebildet wird. Immerhin leben Menschen aus über 170 Ländern der Welt in Nürnberg.“

Wer seine Wahlbenachrichtigung verloren hat beziehungsweise nicht mehr findet, kann trotzdem wählen gehen. Das Vorzeigen eines Personalausweises oder eines Reisepasses im zuständigen Wahllokal genügt. Eine Briefwahl findet nicht statt. Wer am Sonntag verhindert ist und vorzeitig seine Stimme abgeben möchte, kann dies noch bis zum Freitag, 7. Oktober, im Rathaus, Hauptmarkt 18, 1. Obergeschoss, Zimmer 105 (barrierefrei mit Aufzug erreichbar) von 8.30 bis 16.30 Uhr (Freitag bis 13 Uhr) tun.

Bei der Stimmabgabe ist folgendes zu beachten:

jede Wählerin und jeder Wähler hat zwölf Stimmen,

jede Bewerberin und jeder Bewerber kann unabhängig von Staatsangehörigkeit und Gruppenzugehörigkeit Stimmen erhalten,

eine Bewerberin oder ein Bewerber kann jeweils bis zu drei Stimmen erhalten.

Die Wahl zum Integrationsrat – ihn gibt es seit 2010 – findet heuer zum dritten Mal statt. Er ist das Nachfolgegremium von Ausländerbeirat (gegründet 1973) und Aussiedlerbeirat (gegründet 1984).

Vorschaubild: © Alexander Fox / pixabay.com (Symbolbild)