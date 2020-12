Maschinenbauer aus Franken in der Krise: Tadano Faun kündigt Insolvenzverfahren-Eröffnung für Januar an. Der Kranbauer Tadano Faun aus dem mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) hat beim zuständigen Amtsgericht seinen Sanierungsplan eingereicht. Mithilfe des Schutzschirmverfahrens soll das angeschlagene Unternehmen saniert und fit für die Zukunft gemacht werden.

Mit ihren knapp 100 internationalen Vertriebs- und Servicestationen zählt die Tadano-Gruppe nach eigener Aussage zu den großen Herstellern im Bereich Mobilkran- und Hebetechnik. Laut seiner Webseite beschäftigt der Konzern weltweit 5100 Mitarbeiter - davon über 900 am Standort in Lauf. Für diese hat das Zittern um ihren Jobs längst begonnen. Wie viele Stellen der Neuaufstellung letztlich zum Opfer fallen, ist indes noch immer ungewiss.

Kranhersteller Tadano Faun beantragt Schutzschirmverfahren

Wie der Laufer Kranhersteller berichtet, hat die Geschäftsführung von Tadano Demag und Tadano Faun am 23. Dezember 2020 den Sanierungsplan beim Amtsgericht Zweibrücken eingereicht. Im nächsten Schritt wird voraussichtlich Anfang Januar 2021 das Insolvenzverfahren für die beiden Konzernschwestern eröffnet. Dies entspreche der üblichen Verfahrensweise eines Schutzschirmverfahrens. Die Restrukturierung der beiden Unternehmen verlaufe somit wie geplant.

"Die Unternehmen werden auch in der zweiten Phase des Schutzschirmverfahrens selbstständig von der Geschäftsführung unter der Leitung von Jens Ennen geführt", teilt der Maschinenbauer mit. Die Geschäftsführung gehe aktuell davon aus, das Schutzschirmverfahren wie geplant zum Ende des ersten Quartals 2021 verlassen zu können. Der Plan sieht Tadano Faun zufolge eine Restrukturierung der Unternehmen in allen wesentlichen Bereichen vor. Die wichtigsten Eckpunkte sind demnach:

Organisatorische Neuausrichtung

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Modernisierung und Optimierung des Produktportfolios

Standorte: Bessere Abstimmung zwischen Lauf und Zweibrücken als Ziel

Ein Großteil der Maßnahmen ziele darauf ab, die Abläufe zwischen den beiden Standorten Zweibrücken und Lauf besser aufeinander abzustimmen und Prozesse effizienter zu gestalten. Außerdem werde bereits in den nächsten Monaten eine Reihe von neuen Produkten auf den Markt gebracht, kündigt der Konzern an.

Der Geschäftsbetrieb werde – wie auch in den vergangenen Monaten – unter den Voraussetzungen des Schutzschirmverfahrens weitergeführt. "Die Produktion bei Tadano Demag in Zweibrücken sowie bei Tadano Faun in Lauf an der Pegnitz läuft weiter", teilt der Maschinenbauer mit.

"Mit der Fertigstellung und Einreichung des Sanierungsplans haben wir einen wichtigen Schritt bei der Neuausrichtung der Tadano Demag und Tadano Faun gemacht", konstatiert Jens Ennen, CEO von Tadano Demag und Tadano Faun.

Wirtschaftliche Herausforderungen durch Corona-Krise deutlich verschärft

Tadano Demag und Tadano Faun sind Teil der japanischen Tadano-Gruppe. Alle Tadano-"All Terrain-Kräne" werden im Laufer Werk entwickelt, produziert und anschließend über das globale Vertriebs- und Servicenetz weltweit vertrieben.

Beide Unternehmen sehen sich laut eigener Aussage seit geraumer Zeit mit schrumpfenden Märkten und zunehmendem Wettbewerbsdruck konfrontiert. "Die damit einhergehenden wirtschaftlichen Herausforderungen haben sich zuletzt aufgrund der Corona-Krise deutlich verschärft und können trotz Kurzarbeit und weiterer in den vergangenen Monaten getroffener Maßnahmen nicht ausreichend abgefedert werden", schreibt Tadano Faun.