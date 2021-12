Am Sonntag (19. Dezember 2021) sind die Feuerwehr Lauf an der Pegnitz und die Feuerwehr Heuchling zu einem Brand in einem Industriebetrieb alarmiert worden. Bei der Firma Ceramtec brannte es in einer Produktionshalle im ersten Obergeschoss, teilt die Feuerwehr Lauf mit.

Ein technischer Defekt an einem Keramik-Brennofen war die Ursache, so Ceramtec im Gespräch mit inFranken.de.

Brand bei Keramik-Hersteller in Lauf: Offenes Feuer im ersten Stock

Nachdem die Einsatzkräfte ein offenes Feuer im ersten Stock festgestellt hatten, suchten einige Feuerwehrleute den betroffenen Raum auf. Sie konnten den Brand nach wenigen Minuten löschen. Längere Zeit nahmen allerdings die Nachlöscharbeiten und die Belüftung in Anspruch.

Insgesamt drei Lüfter gebrauchte die Feuerwehr, um das Objekt von drei Seiten zu löschen. Hierzu waren zwei weitere Trupps unter Atemschutz im Einsatz.

Etwa zwei Stunden dauerte der Einsatz. Die Firma Ceramtec bestätigt gegenüber inFranken.de: Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

