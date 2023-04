Am späten Freitagabend, dem 21. April. 2023, meldete der Lokführer einer einfahrenden S-Bahn in Lauf an der Pegnitz Personen auf den Bahngleisen. Das berichtete die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz.

Als der Lokführer die Personen sah, machte er sich Gedanken und verständigte umgehend die Polizeibeamten. Eine Überprüfung ergab, dass zwei junge Mädchen die einfahrende S-Bahn noch erwischen wollten und aus diesem Grund über die Gleise liefen.

Personen auf Bahngleise in Lauf an der Pegnitz

Gleichzeitig behinderte eine stark angetrunkene männliche Person den Polizeieinsatz. Die betrunkene Person kam einem erteilten Platzverweis nicht nach, sodass dieser in Gewahrsam genommen werden musste. Anschließend wurde festgestellt, dass gegen die Person mehrere Haftbefehle vorliegen.

Die Haftbefehle konnten in diesem Zuge vollzogen werden. Die beiden jungen Mädchen, die die Gleise vor der einfahrenden Bahn überquerten, müssen nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

