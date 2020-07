Nürnberg vor 1 Stunde

Gewaltverbrechen

Junge Frau in Nürnberg umgebracht: Nachbarn hörten Schreie

In den frühen Morgenstunden melden mehrere Anwohner in der Marienvorstadt in Nürnberg Rufe aus einer Wohnung. Als die Polizeistreife eintrifft, finden sie den leblosen Körper einer jungen Frau.