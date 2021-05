Schwabach mit deutschlandweit zweitniedrigstem Inzidenzwert: Schon seit Sonntag (23. Mai 2021) liegt der Inzidenzwert von Schwabach unter der 50er-Marke. Am Freitag (28. Mai 2021) erreicht die Stadt mit einem Wert von unter fünf sogar den zweitniedrigsten Wert in ganz Deutschland. Die Stadt teilt mit, dass schon ab Samstag (29. Mai 2021) weitere Lockerungen in Kraft treten.

Der Inzidenzwert der Stadt Schwabach liegt am Freitag nicht nur den fünften Tag infolge unter 35 - mit dem aktuellen Wert von 4,9 schafft es die mittelfränkische Stadt sogar auf Platz zwei des deutschlandweiten Rankings der wenigsten Neuinfektionen. Eine noch niedrigere Inzidenz (2,3) hat im Augenblick lediglich die Stadt Weiden in der Oberpfalz. Auf Platz drei liegt der Landkreis Vorpommern-Rügen (Bundesland Mecklenburg-Vorpommern) mit einem Wert von 5,8.

Schwabach mit zweitniedrigster 7-Tage-Inzidenz Deutschlands

Diese Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert in Deutschland auf:

Stadt Weiden in der Oberpfalz: 2,3 Stadt Schwabach: 4,9 Landkreis Vorpommern-Rügen: 5,8 Landkreis Cuxhaven: 6,1 Stadt Landau in der Pfalz: 6,4 Landkreis Schleswig-Flensburg: 7,0 Stadt Amberg: 7,1 Stadt Schwerin: 7,3 Landkreis Friesland: 8,1 Landkreis Uelzen: 8,7

Stadt Schwabach verkündet Corona-Lockerungen

Wie die Stadt Schwabach mitteilt, treten nun folgende Corona-Lockerungen in Kraft:

Lockerungen ab Samstag (29. Mai 2021)

Außengastronomie: Zwischen 6 und 22 Uhr darf die Außengastronomie öffnen. Es gilt keine Testpflicht und keine Pflicht zur Terminvereinbarung. Die Kontaktdaten der Anwesenden müssen aber erfasst und die gültigen Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Am Tisch gilt keine FFP2-Maskenpflicht.

Zwischen 6 und 22 Uhr darf die Außengastronomie öffnen. Es gilt keine Testpflicht und keine Pflicht zur Terminvereinbarung. Die Kontaktdaten der Anwesenden müssen aber erfasst und die gültigen Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Am Tisch gilt keine FFP2-Maskenpflicht. Kultureinrichtungen wie Bühnen und Kinos dürfen öffnen, Gäste müssen sich dabei vorher registrieren.

wie Bühnen und Kinos dürfen öffnen, Gäste müssen sich dabei vorher registrieren. Sport: Kontaktfreier Sport ist auch im Innenbereich, Kontaktsport nur unter freiem Himmel zulässig. Die Kontaktdaten der Anwesenden müssen dabei erfasst werden. Grundsätzlich ist eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen davon ist die Sportausübung oder beispielsweise das Duschen. Nach dem Rahmenhygienekonzept Sport ist im Innenbereich eine Mindestfläche von 20 Quadratmetern pro Person einschließlich des Trainers zu gewährleisten. Maximal sind 25 Teilnehmer zulässig. Organisatoren von Sportkursen und Trainings werden gebeten, sich vorab im Rahmenkonzept Sport des Bayerischen Gesundheitsministeriums zu informieren.

Kontaktfreier Sport ist auch im Innenbereich, Kontaktsport nur unter freiem Himmel zulässig. Die Kontaktdaten der Anwesenden müssen dabei erfasst werden. Grundsätzlich ist eine FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen davon ist die Sportausübung oder beispielsweise das Duschen. Nach dem Rahmenhygienekonzept Sport ist im Innenbereich eine Mindestfläche von 20 Quadratmetern pro Person einschließlich des Trainers zu gewährleisten. Maximal sind 25 Teilnehmer zulässig. Organisatoren von Sportkursen und Trainings werden gebeten, sich vorab im Rahmenkonzept Sport des Bayerischen Gesundheitsministeriums zu informieren. Fitnessstudios: Die gleichen Regeln gelten auch für Fitnessstudio, eine vorherige Terminbuchung ist erforderlich.

Lockerungen ab Sonntag (30. Mai 2021)

Ab Sonntag dürfen sich außerdem im privaten Bereich wieder bis zu drei Haushalte mit maximal zehn Personen treffen. Dabei werden Genesene (genesen innerhalb der letzten 6 Monate), Geimpfte mit einer vollständigen Impfung vor mindestens 14 Tagen und Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten jeweils als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben.

