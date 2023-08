Hohenstadt: Sparkasse eröffnet neues "Beratungscenter" - und schließt dafür an anderer Stelle

Nürnberger Land vor 42 Minuten

Werden "gebündelt"

Ein "Beratungscenter" bleibt: Sparkasse schließt Filiale auf dem Land - weiterer Standort nur Selbstbedienung

Die Sparkasse Nürnberg hat im Nürnberger Land eine Filiale mit Kundenberatung geschlossen - an einem weiteren Standort wurden die Schalter abgeschafft. Die Leistungen wurden in einem neuen "Beratungscenter" in Hohenstadt "gebündelt".