Eine Scheune ist am Dienstagnachmittag (1. März 2022) im Nürnberger Land in Vollbrand geraten: Noch während die Feuerwehren ausrückten, wurde die Alarmstufe erhöht.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Dehnberg, Simonshofen, Bullach, Heuchling und Lauf erreichte am Dienstagnachmittag die Meldung über den Brand eines Hackschnitzelbunkers in Höflas (Lauf an der Pegnitz). Nur wenige Minuten später erhöhte die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr Nürnberg das Einsatzschlagwort zu "Scheunenbrand".

Scheune im Nürnberger Land gerät in Brand - Feuerwehr rückt aus

Eine als Garage genutzte Scheune, in der zwei Autos geparkt waren, hatte Feuer gefangen. Die Flammen drohten bereits auf eine weitere Scheune sowie auf ein Wohnhaus überzugreifen. Die Einsatzkräfte retteten zunächst mehrere Tiere aus einem Stall.

Um das Feuer zu löschen, wurde neben dem Wasser aus den Tanks und Behältern der Feuerwehren auch ein nahegelegener Teich genutzt. Die Feuerwehr Röthenbach rückte zur Verstärkung ebenfalls an.

Während die Feuerwehr den Brand bekämpfte, eilte ein weiterer Trupp in das Obergeschoss der angrenzenden Scheune, um mithilfe einer Wärmebildkamera rechtzeitig auf ein Übergreifen der Flammen reagieren zu können. Die Feuerwehr setzte zudem eine Drohne ein, um die Nachbargebäude aus der Luft nach Glutnestern und Erwärmungen abzusuchen.

Feuerwehr zur Brandwache vor Ort

Die Feuerwehren Dehnberg und Simonshofen waren zur Brandwache die ganze Nacht weiter vor Ort. Der Rettungsdienst versorgte die Einsatzkräfte.

