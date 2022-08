Altensittenbach vor 1 Stunde

Brand

Mann zündet eigenen Garten an - Großeinsatz der Feuerwehr

Beim Verbrennen von Gartenabfällen hat ein Mann in Hersbruck seinen eigenen Garten in Brand gesetzt. Dadurch kam es am Mittwoch zu einem Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren. Der Brandverursacher musste ins Krankenhaus.