Bayreuth vor 38 Minuten

Gartenbrand

Feuer außer Kontrolle: Junger Mann brennt Gartenabfälle ab - mehrere Feuerwehren im Einsatz

Ein abgesetzter Feueralarm führt in Bayreuth zum Einsatz mehrerer Feuerwehren. In der Steinachstraße ist ein brennender Haufen mit Gartenabfällen außer Kontrolle geraten. Nach dem Vorfall warnen Polizei und Feuerwehr vor dem hohen Brandrisiko in der aktuell trockenen Phase des Jahres.