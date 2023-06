Mit dem VGN-Sommer nimmt der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) in seiner großen Sommerkampagne in diesem Jahr die Vielfalt der Naturparke in den Blick. Am 13. Juni gab der Verbund gemeinsam mit dem Landkreis Ansbach, der Gemeinde Markt Colmberg und den teilnehmenden Naturparken den Startschuss dazu auf der Burg Colmberg. Im Rahmen der Aktion verlost der Verkehrsverbund im Juli 1.500 Mal zwei Plätze für exklusive Naturparktouren. Die Gewinnerinnen und Gewinner tauchen bei Naturpark-Rallyes spielerisch in die grünen Juwelen im Verbundgebiet ein und können bequem mit einem TagesTicket Plus anreisen. Wie die Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH mitteilt, führen die Rallyes in die Naturparke Fränkische Schweiz – Frankenjura, Frankenhöhe und Haßberge.

Bei der Eröffnungsveranstaltung stellte Renate Hans, 1. Vorsitzende des Naturpark Frankenhöhe, die Rolle des Naturparks bei der Kampagne dar und begrüßte die Gäste: “Der Naturpark Frankenhöhe ist ein Schatzkästchen mit vielen kleinen und großen Attraktionen. Diese Schönheit der Natur vor der Haustür wollen wir näherbringen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Veranstaltungen erleben einen Aha-Effekt, wenn ihnen die Besonderheiten der heimischen Natur gezeigt werden. Zusammen mit dem VGN erreichen wir mit der Kampagne auch Besucher, die nicht von der Frankenhöhe kommen und die wir für unser Landschafts-Kleinod begeistern wollen.“

Dr. Jürgen Ludwig, Landrat des Landkreises Ansbach, stellte die Bedeutung der Kampagne heraus: „Wer die Natur genießen möchte, reist entspannt und umweltfreundlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an – das ist für mich stimmig. Darum freut mich die Zusammenarbeit der Naturparke mit dem VGN sehr. So ist auch der Tourismus in der besonderen Kulturlandschaft des Naturpark Frankenhöhe im Norden unseres Landkreises Ansbach nachhaltig. Und noch mehr Menschen können sich am Ergebnis der wertvollen Arbeit für den Erhalt des Landschaftsschutzgebiets, die der Naturpark gemeinsam mit den Kommunen und Behörden leistet, erfreuen.“

Ulrich Büscher, Referent Freizeit- und Städtetourismus VGN, informierte über den Hintergrund der Kampagne: „Ganze sieben Naturparke liegen jetzt schon im VGN-Gebiet, ab 2024 sogar neun. Diese schützenswerte Wildnis zu erhalten bedeutet auch, das Auto bei der Anreise, wann immer möglich, stehen zu lassen. Dass das umweltfreundliche Hinkommen mit Bus und Bahn auch Spaß machen und Teil des Erlebnisses sein kann, zeigen wir bei unseren VGN-Sommer-Rallyes.“

Gerhard Wachmeier, 2. Bürgermeister des Markt Colmberg, blickte positiv auf den anstehenden VGN-Sommer: "Unsere Region bietet auch in den ländlichen Gebieten enorm viel für Freizeit und Erholung. Daher freue ich mich, dass der VGN diese Attraktivität mit seiner Aktion in den Mittelpunkt stellt und der Markt Colmberg als Gastgeber für die Kick-Off-Veranstaltung ausgewählt wurde. Auch abseits der bekannten Ziele gibt es viel Interessantes in den Orten und Landschaften der Naturparke zu entdecken."

Kooperationspartner der Aktion sind DB Regio Bayern und die Naturparke Fränkische Schweiz – Frankenjura, Frankenhöhe und Haßberge.

Die Abenteuer-Rallyes

Im Rahmen der Kampagne gehen die Gewinnerinnen und Gewinner auf Abenteuer-Rallyes in einen der drei teilnehmenden Naturparke. Vor Ort folgen sie einer durch den VGN und die Naturparke gestalteten Tour mit Schnitzeljagd-Elementen, bei der sie sich verschiedenen Herausforderungen stellen und Aufgaben lösen dürfen. An den Aktionspunkten warten etwa Achtsamkeits- oder Detektivaufgaben, Rätsel und Fragen. Zentrales Element jeder Rallye ist die An- und Abreise mit dem ÖPNV, die zeigt, dass die Vielfalt der Naturparke im Verbundraum bequem, flexibel und nachhaltig per Bus und Bahn erreichbar ist.

Im Naturpark Fränkische Schweiz – Frankenjura bieten auf der rund 17 Kilometer langen Rallye landschaftliche Highlights wie der Orchideenpfad, Panorama-Blicke und das Schottental mit seinen idyllischen Mühlen-Szenerien ein abwechslungsreiches Naturerlebnis. An den Aktionspunkten warten Achtsamkeits-Aufgaben und Detektiv- Herausforderungen auf die Gewinnerinnen und Gewinner. Mit der VGN-Freizeitlinie 334 (Happurger-Stausee-Express) und der S1 kann man bequem anreisen.

Die Rallye im Naturpark Frankenhöhe führt auf etwa 19 Kilometern durch pastorale Landschaften, romantische Täler und auf abgelegenen Wegen und Pfaden durch viele landschaftliche Höhepunkte des Naturparks. Unterwegs stellen die Gewinnerinnen und Gewinner ihr Wissen um Flora und Fauna auf die Probe und werden durch verschiedene Challenges herausgefordert. Mit der Buslinie 751 und den S- und R-Bahnen sind Start- und Endpunkt der Tour komfortabel angebunden.

Im Naturpark Haßberge führt die Abenteuer-Rallye entlang sonniger Weinhänge und Streuobstwiesen zu vielen landschaftlichen und stadthistorischen Höhepunkten im „Deutschen Burgenwinkel“. Die Fachwerkstädte Königsberg in Bayern und Zeil am Main bilden Start- und Endpunkt der Tour, die auf rund 17 Kilometern Rätsel-Aufgaben wie Achtsamkeits-Momente vor charakteristischen Landschaften bietet. Hin und zurück kommen die Gewinnerinnen und Gewinner mit dem RE oder RB und der VGN-Freizeitlinie 1159 (Burgenwinkel-Express).

Erlebnisse auf Instagram teilen und Outdoor-Rucksack gewinnen

Für alle, die beim Rallye-Gewinnspiel kein Glück haben oder lieber auf eigene Faust im Verbundraum unterwegs sind, gibt es außerdem ein Instagram-Gewinnspiel. Aktive können ein Bild der eigenen Wander-, Rad- oder Städtetour mit dem Hashtag #vgnsommer posten oder @vgn_freizeit verlinken und mit etwas Glück einen von 50 Outdoor-Rucksäcken gewinnen.

Die Gewinnspielteilnahme ist bis zum 20. Juli 2023 möglich.

Alle Informationen sowie das Gewinnspiel sind abrufbar unter vgn.de/vgnsommer.