+++ Viele fränkische Restaurants mit Michelin-Sternen ausgezeichnet - ist dein Lieblingslokal dabei? +++

Fränkische Restaurants freuen sich über Michelin-Sterne

freuen sich über Nürnberg oft vertreten: "Essigbrätlein", "Tisane", "Waidwerk" und Co.

oft vertreten: und Co. Rekordzahl an Sternen - Auch Bad Kissingen, Volkach oder Würzburg sind dabei

Mit Spannung haben Spitzengastronomen und Feinschmecker auf Karlsruhe geschaut: Am Dienstag (4. April 2023) wurden im Konzerthaus die Michelin-Sterne bekannt gegeben. Damit steht fest, welche Restaurants sich in den Feinschmecker-Olymp gekocht haben. Vor allem Nürnberg sahnte in Franken ab. Hier liest du, ob dein Lieblingsrestaurant dabei ist.

Probleme für Gastronomie durch Fachkräftemangel

Bundesweit sind 334 Restaurants mit den begehrten Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. Damit wird in der am Dienstag präsentierten neuen Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin sogar noch der Vorjahresrekord um sieben Sterne getoppt. Ein großes Lob gab es von dem "Guide Michelin"-Chef aber für alle Gastronomen.

Die hätten unter schwierigen Bedingungen mit viel Mut und Kraft Großes geleistet. Beeindruckt waren die Tester auch von der Flexibilität, mit dem die Gastronomen allen Widrigkeiten trotzen. Um die Qualität bei kleinerer Mannschaft halten zu können, reagierten manche Restaurants mit kürzeren Öffnungszeiten und schlankeren Speisekarten.

Erfreulich war für die Tester das zunehmende Bewusstsein für Nachhaltigkeit, Regionalität und Saisonalität. Dafür haben nun 72 Restaurants einen Grünen Stern. Einen "Bib Gourmand" für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben bundesweit 274 Restaurants.

Diese fränkischen Restaurants freuen sich über Michelin-Sterne

Mittelfranken: Nürnberg kann sich sehen lassen

"Essigbrätlein" (2 Sterne)

"etz" (2 Sterne)

"Koch und Kellner" (1 Stern)

"Tisane" (1 Stern)

"Veles" (1 Stern)

"Waidwerk" (1 Stern)

"ZweiSinn Meiers Fine Dining" (1 Stern)

Oberfranken mit Kulmbach vertreten

"Alexander Herrmann by Tobias Bätz"

Unterfranken: Drei Städte sind dabei

"KUNO 1408" (Würzburg, 1 Stern)

"Laudensacks Gourmet Restaurant" (Bad Kissingen, 1 Stern)

"Weinstock" (Volkach, 1 Stern)

Der Michelin-Guide erscheint inzwischen in 41 Ländern, neben Europa auch in den USA und Asien. Hinter dem renommierten roten Restaurantführer steht der gleichnamige französische Reifenhersteller. In Deutschland erschien der erste "Guide Michelin" 1910, damals aber noch "den Herren Automobilisten" gewidmet und vor allem mit Straßenrouten versehen. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen.