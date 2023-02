Flughafen Nürnberg : Albrecht-Dürer-Airport verabschiedet sich von Jumbo-Jet

Der Flughafen Nürnberg nimmt Abschied von der "Königin der Lüfte" - der Boeing 747. Vor über 50 Jahren, am 9. Februar 1969, absolvierte ein Modell der berühmten Maschine seinen Erstflug, bis im Jahr darauf die Premiere in Nürnberg folgte. Der Albrecht-Dürer-Airport erinnert sich an die Anfänge.

Wie der Airport erklärt, habe der US-Flugzeughersteller Boeing nun das letzte Flugzeug vom Typ 747 ausgeliefert. Mit der Einführung des Flugzeugs habe die Boeing 747 die "Passagierluftfahrt revolutioniert". Denn der "Jumbo", wie das Flugzeug in Anlehnung an den gleichnamigen Elefanten genannt wird, bot damals eine Verdoppelung der Passagierkapazität an sowie ein "bis dahin nicht gekanntes Raumgefühl", wie der Flughafen beschreibt. Für Passagiere der ersten Klasse habe es zudem eine Lounge mit Bar im Oberdeck gegeben.

Zu ihrer Anfangszeit wurde die Maschine auf den aufkommensstärksten Langstreckenrouten des Nürnberger Flughafens eingesetzt. Am 12. Juli 1970 landete die erste Boeing 747 am Airport. Rund 20.000 Zuschauer und Zuschauerinnen kamen demnach damals zusammen, um das Ereignis zu beobachten. "Bereits zur Mittagszeit war das Flughafenrestaurant voll besetzt und die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, die Fahrzeugkolonnen in geordnete Bahnen zu lenken", beschreibt der Flughafen den Tag, der nun schon über 50 Jahre zurückliegt.

Unter den Zuschauenden befanden sich damals zudem rund 350 geladene Gäste aus Wirtschaft und Politik, darunter der damalige Nürnberger Oberbürgermeister Andreas Urschlechter (SPD). Es folgte ein etwa 30-minütiger Rundflug über Südbayern, bis die Maschine am Abend wieder zurück zur Heimatbasis Frankfurt flog. Auch wenn die neuste Variante des Modells (Boeing 747-8) nicht planmäßig von Nürnberg aus verkehre, könne das Flugzeug noch immer des Öfteren am Flughafen beobachtet werden und sei ein "gern gesehener Gast", heißt es.

