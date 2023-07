Flughafen Nürnberg überrascht bei deutschlandweitem Airport-Ranking - entgegen dem Trend

Flughafen Nürnberg: Überraschendes Abschneiden bei Ranking

Fluggastrechte-Portal hat über 10.000 Bewertungen deutschlandweit analysiert

Streiks, Air Defender, Personalmangel: Flughäfen 2023 insgesamt schlechter bewertet

Flughäfen 2023 insgesamt schlechter bewertet Airport Nürnberg mit besonderer Ausnahme

Die diesjährige Urlaubssaison hat begonnen, anlässlich dessen hat das Fluggastrechteportal "AirHelp" erneut die Bewertungen der 20 deutschen Flughäfen mit mehr als 500 Google-Bewertungen untersucht und anhand der Beliebtheit gerankt. Streiks, eine Luftoperation der NATO und Personalmangel forderten bereits die Geduld der Passagiere in diesem Jahr. Nach der letzten Analyse werden elf der 20 Flughäfen um mindestens 0,1 Sterne schlechter bewertet, berichtet das Portal in einer Pressemitteilung. Der Flughafen Nürnberg überraschte allerdings mit einer Top-Platzierung.

Flughafen Nürnberg auf Platz 1 bei neuem Ranking: Kleinere Airports bei Passagieren am beliebtesten

Die drei kleineren Flughäfen Münster-Osnabrück, Friedrichshafen und Nürnberg mit jeweils 4,3 Sternen setzen sich an die Spitze: Ersterer verteidige damit seinen ersten Platz vom letzten Jahr mit mittlerweile 1.100 Bewertungen, habe aber 0,1 Sterne im Vergleich zum Vorjahr verloren. Die Flughäfen Friedrichshafen und Nürnberg klettern bei gleichbleibender Anzahl der Sterne und 720 beziehungsweise 5200 Bewertungen vom zweiten auf den ersten Platz, heißt es in der Pressemitteilung. Damit seien die Top 3 aus 2022 auch dieses Jahr am besten bei Google bewertet worden.

Den letzten Platz belege der ehemalige US-amerikanische Militärflughafen Frankfurt Hahn mit 3,0 von 5 Sternen bei knapp 4800 Bewertungen und habe damit im Vergleich zu 2022 0,3 Sterne verloren. Der Flughafen selbst sehe sich dementgegen als "einer der wichtigsten Airports mit vielen Pluspunkten". Der Flughafen Berlin-Brandenburg belege damit nicht mehr den letzten Platz des Rankings, sondern klettere auf den Vorletzten. Bei fast 25.000 Bewertungen seien allerdings wie im letzten Jahr nur 3,2 von 5 Sternen vergeben worden – damit erhalte der Hauptstadtflughafen die gleiche Bewertung wie 2022.

Auf dem drittletzten Platz haben sich im letzten Jahr noch Hannover, Dortmund und Weeze mit jeweils 3,7 Sternen befunden. In diesem Jahr liege der Flughafen Köln-Bonn mit 3,5 Sternen bei knapp 13.000 Bewertungen auf dem Platz.

Im Vergleich zu 2022: Flughäfen insgesamt schlechter bewertet

Im direkten Vergleich mit den Bewertungen aus 2022 sei auffällig, dass elf Flughäfen um mindestens 0,1 Sterne schlechter bewertet wurden. Während der Flughafen Münster-Osnabrück im letzten Jahr noch mit 4,4 Sternen an der Spitze gestanden habe, teilte sich dieser nun den ersten Platz und sei 2023 nur noch mit 4,3 Sternen bewertet worden.

Auch Memmingen falle von 3,8 auf 3,7 Sterne. In Hannover und Dortmund sinke die Anzahl der Sterne von 3,7 auf 3,6. Deutlich verschlechtert habe sich der diesjährige letztplatzierte Flughafen Frankfurt Hahn von 3,3 auf 3,0 Sterne.

Julián Navas, Rechtsexperte bei "AirHelp", kommentiert: "In diesem Jahr wurde bereits zu Beginn der Reisesaison der Flugverkehr beeinträchtigt. Ob Streiks, technische Probleme oder generell lange Wartezeiten an den Check-In-Stationen, die Reisenden haben viele Aspekte, um sich zu beschweren. Das Ranking zeigt, dass sich die Zustände im Vergleich zum letzten Jahr sogar verschlechtert haben, da die meisten Flughäfen im Vergleich zu 2022 noch weniger Sterne bekommen haben." Weitere Nachrichten aus Nürnberg kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.