Nürnberg/Coburg: Modekette Aachener übernimmt zwei Galeria-Filialen in Franken

Karstadt in Langwasser und Kaufhof in Coburg: Modegruppe hat bereits Mietvertrag unterschrieben

Mode, Spielwaren, Parfümerie : Geschäftsführer äußert sich zum Sortiment

: Geschäftsführer äußert sich zum Sortiment "Aachener Department Store": Eröffnungen für den Spätsommer 2023 angesetzt

Nun steht es fest: Die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof im Franken-Center in Nürnberg-Langwasser wird von der Modekette Aachener übernommen. In die Galeria-Filiale in der Coburger Innenstadt wird die Modegruppe ebenfalls einziehen. Im Gespräch mit inFranken.de berichtet Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Göbel, was die Kunden erwartet.

"Aachener Department Stores" ziehen in Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen in Nürnberg und Coburg

Es werde die gesamte Galeria-Fläche in Nürnberg-Langwasser und in Coburg übernommen, erläutert Göbel. Der Mietvertrag sei bereits unterschrieben. Welche großen Änderungen diese Übernahme mit sich bringen wird, verrät er ebenfalls: "Es wird mehr Personal geben, es wird eine Fokussierung der Preissegmente geben, wir sind nicht bei Discount-Artikeln aktiv, wir sind bei Luxus-Artikeln aktiv." Neben Damen- und Herrenmode biete die Aachener Modekette auch Wäsche, Schuhe und Accessoires an. Auf der Webseite des Modehauses stehen unter anderem die Marken Daniel Hechter, Esprit, Marc O'Polo und Street One.

Doch das Unternehmen wolle sein Sortiment vergrößern: Beauty-Artikel, Parfümerie, Kindermode, Spielwaren und Reisegepäck sollen ebenfalls angeboten werden, so Göbel. In Nürnberg-Langwasser und Coburg solle mit den "Aachener Department Stores" demnach ein "modernes Kaufhaus-Konzept" verwirklicht werden. "Gewisse Sachen werden wir nicht mehr anbieten, die noch bei Galeria angeboten wurden", genauere Details will der Geschäftsführer noch nicht bekannt geben. Neben dem veränderten Sortiment werde sich auch die Anordnung der Warengruppe im Vergleich zu Galeria unterscheiden. Planmäßig wolle Aachener die Flächen in Nürnberg-Langwasser und Coburg zum 1. Juli 2023 übernehmen und dann erste Veränderungen in Angriff nehmen, erklärt Göbel.

Die Eröffnung der "Aachener Department Stores" solle dann Ende August/Anfang September 2023 erfolgen. Göbel schätzt den 31. August oder den 1. September an beiden Standorten als Datum ein. In Coburg gibt es am 3. September einen verkaufsoffenen Sonntag, da würde sich die Eröffnung vorher anbieten, erläutert er. "Eröffnungsanreize" in Form von Vergünstigungen seien ebenfalls geplant, weitere Details sollen auch hier noch folgen. Grundsätzlich seien auch weitere Galeria-Standorte für Aachener in Bayern interessant, allerdings befinde man sich hier noch in Verhandlungen und könne deshalb noch nichts preisgeben, so Göbel. Am Donnerstag (13. April 2023) wolle der Aachener-Chef erst einmal in die Galeria-Filialen in Nürnberg-Langwasser und Coburg kommen und eine Mitarbeiterversammlung abhalten, den betroffenen Beschäftigten wolle er anbieten, künftig für Aachener tätig zu sein.

