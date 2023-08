Cannabis-Legalisierung: Nürnberger Suchthilfe sieht besseren Jugendschutz - "der richtige Weg"

Nürnberger Drogenhilfe Mudra begrüßt Cannabis-Legalisierung

Das Bundeskabinett hat den Gesetzesentwurf zur geplanten Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht. Doch nicht überall trifft diese Entscheidung auf Zustimmung. So spricht der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, von einem "Anschlag auf den Jugend- und Gesundheitsschutz in Deutschland". Der Nürnberger Verein Mudra für Jugend- und Drogenhilfe sieht das völlig anders. "Wir stehen dem neuen Gesetz insgesamt sehr wohlwollend gegenüber", erklärt Bereichsleiter Rossano Della Ripa.

Insgesamt sei der geplante Gesetzentwurf "sicherlich der richtige Weg, die gescheiterte Cannabispolitik zu handhaben", erklärt Della Ripa. "Der Weg der strafrechtlichen Verfolgung und Verbotspolitik war aus vielerlei Gründen sehr undankbar." Zunächst betreffe die Kriminalisierung zu einem "sehr großen, überwiegenden Teil" die Konsumenten und Konsumentinnen, "und nicht, wie man vielleicht zur Einführung dachte, die 'großen Fische'", so der Soziologe. Man müsse sich fragen, "ob - selbst, wenn jemand auf Bewährung ist - eine Kleinstmenge an Cannabis reichen soll, um ins Gefängnis zu kommen."

Nach aktuellem Rechtsstandard gebe es keine frei verfügbare Eigenmenge, die zur Straffreiheit führe. "Die Menge unterscheidet nur die Härte der Bestrafung", so Della Ripa. "In den meisten Fällen folgt noch ein Eintrag bei der Führerscheinstelle - auch, wenn man nicht unter Einfluss gefahren ist, wird man verwaltungsrechtlich überprüft, man kann die Fahrerlaubnis verlieren bis hin zu einer ordentlichen Kündigung, sollte man beispielsweise verbeamtet sein", erklärt Della Ripa.

Das stehe "nicht im Verhältnis zur Handlung als solche", kritisiert er. Das Problem sei ausdrücklich "nicht der Konsum an sich, sondern wie man damit umgeht", so die langjährige Erfahrung der Drogenhilfe in Nürnberg. Gleichzeitig hätte man sich beim neuen Cannabis-Gesetz noch "weitreichendere Schritte gewünscht", sagt Della Ripa gegenüber inFranken.de. Viele Fragen würden mit dem neuen Gesetz nur zum Teil beantwortet.

Das betreffe vor allem die Produktions- und Verteilregelungen. "Reicht eine Mitgliedschaft in einem Cannabis Social Club oder der Eigenanbau tatsächlich?", fragt sich der Suchthelfer. Was der neue Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung diesbezüglich vorsieht, liest du hier. Das Resultat könne etwa sein, dass der Schwarzmarkt sich zum Teil halte. "Ich bin da sehr skeptisch", sagt Della Ripa. Auch Fragen wie der Umgang mit Cannabis, das nicht nachweislich aus Social Clubs oder dem Eigenanbau stamme sowie diesbezügliche Kontrolle, blieben offen.

Durch den unregulierten Schwarzmarkt werde Cannabis verkauft, das viel zu potent sei, verschmutzt sei mit Streckmitteln oder Giftstoffen, die zum Anbau benutzt werden. Ein großes Problem sehe die Mudra "auch in synthetischen Cannabinoiden" - aktuell wisse niemand genau, was er überhaupt zu sich nehme. Es mache "keinen Sinn", die "Konsumierenden dieser Gefahr auszusetzen". Eine der größten Fragen sei der Jugendschutz. "In der Debatte um die Gesetzgebung zu Cannabis wird ja andauernd aus der Sicht des Jugendschutzes argumentiert. Aber wo soll aktuell der Jugendschutz überhaupt sein?", so Della Ripa.

"Das Einstiegsalter des Konsums ist in den letzten Jahren immer mehr nach unten gegangen, trotz Verbot." Viel wichtiger seien "sinnvolle Präventionsmaßnahmen", betont der Soziologe. Darunter zählt er ein Werbeverbot, Aufklärung und "keine Veräußerung an unter 18-Jährige". Wichtig sei für Jugendliche, "dass man Ehrlichkeit herstellt und sich damit befassen kann, ohne Angst vor Repressalien oder anderen negativen Konsequenzen zu haben - mit Präventionsbeauftragten, Pädagogen, aber auch den eigenen Eltern". Bei Alkohol sei dies schließlich auch gelungen, resümiert Della Ripa. "Ich weiß nicht, woher diese Angst kommt, dass das bei Cannabis nicht der Fall sein könnte", so der Mudra-Bereichsleiter.