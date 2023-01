Burgthann: Neues Baugebiet "Am Mühlbach" mit 52 Wohneinheiten

Doppelhaushälften und Reihenhäuser: Langfristige Vermietung an Familien vorgesehen

"Hoher Grad an Autarkie": Energiegewinnung mit Photovoltaik

Das müssen Interessenten wissen

Im Gemeindeteil Mimberg in Burgthann (Nürnberger Land) sind die Arbeiten am neuen Baugebiet "Am Mühlbach" derzeit in vollem Gange. Seit August 2022 ist die Erschließung abgeschlossen und seit Oktober läuft die Hochbauphase. Eine Besonderheit hier: Die 52 Wohneinheiten werden ausschließlich vermietet.

Neues Baugebiet in Burgthann umfasst Reihenhäuser und Doppelhaushälften - Miete für Familien vorgesehen

Wie die Gemeinde Burgthann auf ihrer Webseite schreibt, sei das Modell "in der Region einzigartig". "Der Fokus des Fonds 'Terra Haus-Welten I' liegt auf der Errichtung und der langfristig orientierten Vermietung von Mietwohnraum/Häusern zur Miete für Familien in Metropolregionen, in Kombination mit nachhaltigen und weitestgehend autarken Energiekonzepten", heißt es hier. Das angesprochene Fondskonzept stammt von der Terra Kapitalverwaltung AG mit Sitz in Köln.

Im Juli 2022 erwarb das Unternehmen das Grundstücksareal einer ehemaligen Fensterfabrik. "Die Grundstücksgrößen pro Haus variieren zwischen 184 und 696 Quadratmetern", informiert eine Sprecherin auf Anfrage von inFranken.de. Vorgesehen seien verschiedene Haustypen und Grundrissvariationen, um ein möglichst breites Mieterpublikum anzusprechen, heißt es in einer Projekt-Präsentation. Im Wohnquartier "Am Mühlbach" sollen zum einen zwölf dreigeschossige Reihenhäuser mit Flachdach, Terrasse und Dachterrasse entstehen. Auf einer Wohnfläche von circa 140 bis 158 Quadratmetern seien die Reihenhäuser in jeweils fünf Zimmer unterteilt.

Darüber hinaus sind laut dem Unternehmen 16 dreigeschossige Doppelhaushälften ebenfalls mit Flachdach, Terrasse und Dachterrasse vorgesehen. Die Doppelhaushälften umfassten fünf Zimmer mit Wohnflächen von circa 153 bis circa 169 Quadratmetern je Objekt. Außerdem würden 24 dreigeschossige Doppelhaushälften mit Satteldach und Terrasse gebaut. Dabei handele es sich ebenfalls um Doppelhaushälften mit je fünf Zimmern und Wohnflächen zwischen circa 134 bis circa 166 Quadratmetern. Die Häuser würden nicht unterkellert, heißt es.

Vermietung beginnt in diesem Quartal - Interessentenliste existiert bereits

Laut der Aktiengesellschaft wird "das gesamte Areal über eine zentrale Heizungsanlage (Holz-Pellet-Anlage) versorgt". Alle Häuser beziehungsweise Dächer würden zudem mit einer Photovoltaik-Anlage samt Batteriespeicher ausgestattet, "die dem Mieter einen hohen Grad an Autarkie bieten", so die Ankündigung. Je ein Stellplatz pro Haus bekäme zudem ein Ladegerät für Elektroautos.

"Ende 2023 sollen die ersten Häuser fertiggestellt sein. Die Fertigstellung des gesamten Quartiers soll bis Ende 2024 erfolgt sein", so Lichter-Pacher. Im ersten Quartal dieses Jahres solle die Vermietung beginnen. Eine Vermietungshomepage sei laut der Senior Fund Managerin in Arbeit. Eine Interessentenliste gebe es aber bereits.

Wer sich für eines der Objekte interessiere, könne seine Kontaktinformationen per E-Mail übermitteln und sich auf die Interessentenliste setzen lassen (Telefonnummer +49 221 27 32 14 98 oder E-Mail vermietung@terra-am.de). Derzeit werde noch an einer Preisliste für das Burgthanner Baugebiet "Am Mühlbach" gearbeitet.

