Bundesweiter Warntag 2023 in Nürnberg: Stadt überprüft Sirenen auf Tüchtigkeit - welche Systeme warnen sollen

In der Stadt Nürnberg ertönen am Donnerstag, 14. September 2023, am bundesweiten Warntag ab 11 Uhr die Katastrophenschutzsirenen im Probebetrieb. Der Probealarm dient dazu, die Sirenen technisch zu überprüfen, wie die Stadt Nürnberg in folgender Pressemitteilung erklärt:

Auf lokaler Ebene löst die Integrierte Leitstelle Nürnberg die mehr als 100 über die Stadt verteilten Warnsirenen aus.

Im Ernstfall weist der eine Minute lang gesendete Heulton die Bevölkerung auf eine akute Gefahrenlage hin. Dieses Signal fordert die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten.

Weitergehende Informationen erteilt die Feuerwehr Nürnberg betroffenen Bürgerinnen und Bürgern am Tag des Probealarms außerdem unter der Telefonnummer 09 11 / 6 43 75­8 88.

Anlässlich des bundesweiten Warntags wird am Donnerstag, 14. September, um 11 Uhr über das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) auch das Alarmierungssystem „Cell Broadcast“ für den Katastrophenschutz in Deutschland turnusmäßig getestet. Die an MoWaS angeschlossenen Warn-Apps KATWARN und NINA informieren angemeldete Bürgerinnen und Bürger mittels einer Kurznachricht per Smartphone­App. MoWaS wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn ausgelöst.

Über MoWaS werden des Weiteren Infoscreens am Hauptbahnhof, in der U-Bahn und den U­Bahnhöfen, in den Einkaufszentren Franken­Center und Plärrermarkt und in der Gastronomie, in Kinos und in der Universität sowie die Infoscreens der Stadtreklame Nürnberg wieder in die Warnung einbezogen und entsprechende Testmeldungen anzeigen. Handy­, Smartphone­ oder Tablet­-Besitzerinnen und ­-Besitzer bekommen eine Warn-SMS auf ihr jeweiliges Endgerät, wenn dieses mit dem Mobilfunknetz verbunden ist. Zu beachten ist, dass auf den Geräten der Empfang von Testwarnungen beziehungsweise Testnachrichten in den Einstellungen manuell einzuschalten ist.

Weitere Informationen zum Selbstschutz und den Warnsirenen: www.nuernberg.de/internet/hinweis_zum_selbstschutz_fuer_die_bevoelkerung/