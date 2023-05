Update vom 10.05.2023, 10.10 Uhr: Nürnberger streamt Übernachtung im Schnee - Ermittler prüfen Anzeige

Seine Liveübertragung einer Übernachtung auf einem Schneefeld nahe der Zugspitze könnte einem jungen Mann aus Mittelfranken eine Anzeige einbringen - denn er hielt sich offenbar in einem Landschaftsschutzgebiet auf, wie die Polizei mitteilte. Die Erstellung einer Anzeige werde nun geprüft.

Mit dem Livestream seiner Übernachtung hatte der 19-Jährige in der Nacht auf Sonntag stundenlang Rettungskräfte beschäftigt. Da der genaue Aufenthaltsort des Mannes nicht bekannt war, überwachten die Rettungskräfte die ganze Nacht lang seinen Gesundheitszustand über den Livestream.

Dem 19-Jährigen aus dem Raum Nürnberg sei aber wohl nicht so kalt gewesen, dass man Angst um seine Gesundheit hätte haben müssen, teilte die Polizei mit. Gegen 5.30 Uhr sei er aufgewacht und irgendwann zu Fuß wieder abgestiegen. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass sich der junge Mann in einem Schneefeld auf der Zugspitze befand. Erst später hätten sie den Übernachtungsort auf einen Bereich nahe der Hochalm auf etwa 1700 Meter Höhe eingrenzen können.

Die Liveübertragung seiner Übernachtung zeigte der 19-Jährige auf seinem Twitch-Kanal "Benjamool", dort ist das fast neunstündige Video noch immer abrufbar. Es hat mittlerweile rund 32.000 Aufrufe. Darin erklärt der Schüler auch seine Beweggründe für die gefährliche Aktion: "Auch wenn die Chance noch so klein ist für die Teilnahme an 7 vs. Wild - es ist mir scheißegal. Ich nutze sie. Ohne mich verpasst ihr was. Denn ich wäre der perfekte Kandidat", sagt der 19-Jährige im Video, während er mit bereits blau angelaufenen Lippen in einem dünnen Schlafsack liegt.

Die Reality-Show begleitet sieben Teilnehmer dabei, wie sie eine Woche lang alleine in der Wildnis zurechtkommen müssen. Der 19-Jährige habe sich daher bewusst für einen Sommerschlafsack entschieden, denn "es sollte eine Grenzerfahrung werden", erklärt der Franke in einem Interview mit dem Sender Sat1. Ein Sprecher des Deutschen Alpenvereins kritisierte den jungen Mann im Interview jedoch deutlich, da eine Bergung im Notfall mehrere tausend Euro gekostet hätte.

Erstmeldung vom 08.05.2023, 6.40 Uhr: Franke schläft auf Zugspitze und bereitet "einen Haufen Arbeit"

Mit der Liveübertragung einer Übernachtung auf einem Schneefeld an der Zugspitze hat ein 19-Jähriger stundenlang Rettungskräfte beschäftigt. Die Polizei sei in der Nacht zum Sonntag (7. Mai 2023) auf den Livestream im Internet aufmerksam gemacht worden, heißt es in einer Mitteilung.

Weil der Aufenthaltsort nicht genau bekannt war, überwachten die Rettungskräfte aus Sorge den Zustand des jungen Mannes aus dem Raum Nürnberg über den Livestream - die ganze Nacht lang.

Rettungskräfte beobachten schlafenden Mann auf der Zugspitze

Dem 19-Jährigen sei aber wohl nicht so kalt gewesen, dass man Angst um seine Gesundheit hätte haben müssen, hieß es bei der Polizei in Garmisch-Partenkirchen. Gegen 5.30 Uhr sei der junge Mann dann aufgewacht und irgendwann zu Fuß wieder abgestiegen.

Erfreut ist die Polizei nicht von der Aktion. "Er hat da übernachtet, um das zu streamen", sagte der Sprecher. "Das ist natürlich ein Haufen Arbeit für die Hilfskräfte." Schließlich hätten sie ihn stundenlang beobachtet und im Notfall auch zu Hilfe eilen müssen.

red/dpa

(Vorschaubild: Victoria Bonn-Meuser/dpa)