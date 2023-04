Schwabach: Wahlplakat in Wendelstein beschädigt - Zeugenaufruf

Am Montag (24.04.2023) wurde festgestellt, dass in Wendelstein (Lkrs. Roth) ein Wahlplakat durch Anbringen rechter Parolen beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt.

In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum beschädigte ein unbekannter Täter ein Wahlplakat in der Röthenbacher Straße. Es wurden mehrere Hakenkreuze, die Zahl "88" sowie das Wort "Hitler" eingeritzt.

Das Wahlplakat wurde abgenommen, die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Schwabach. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken wenden.

