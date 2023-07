Im Zuge des Rohrbruchs an einer Hauptwasserleitung im Bereich Nördliche Ringstraße in Schwabach waren zunächst "große Wassermengen ausgeströmt", welche die Pegelstände Wasserspeicher sinken ließen. Die Bevölkerung war daraufhin aufgerufen worden, Wasser zu sparen, berichtet die Stadtwerke Schwabach GmbH in einer Pressemitteilung.

Reparaturen in der Nacht zum Montag (24. Juli 2023) waren die Folge.

Update vom 24.07.2023: Rohrbruch in Schwabach - Wasserversorgung wieder stabilisiert

Am frühen Sonntagabend (23. Juli 2023) wurde die Nördliche Ringstraße auf Höhe der Staedtlerstraße "zur Leckortung aufgeschnitten und aufgegraben", heißt es. Gegen 21 Uhr wurde der Riss an der Wasserleitung gefunden und "bis spät in die Nacht" repariert. Seit Montagmorgen (24. Juli 2023), 6 Uhr, sei auch der kurze, vom Wassernetz genommene Straßenzug, an dem vorwiegend Gewerbe angesiedelt ist, wieder mit Wasser versorgt worden.

Rohrbruch in Schwabach: Nördliche Ringstraße bleibt teilweise gesperrt - "große Wassermengen"

"Die Nördliche Ringstraße wird ab Höhe Staedtlerstraße bis Höhe Limbacher Straße noch einige Tage und Wochen für Straßenreparaturarbeiten für den Verkehr komplett gesperrt bleiben", berichtet die Stadtwerke Schwabach GmbH in der Mitteilung. Sie bedankt sich bei der Bevölkerung für den messbar sparsameren Umgang mit dem Trinkwasser.

"Durch verstärkten Fernwasserbezug aus dem Lech-Donau-Gebiet über die WfW-Leitung (Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum) und durch den Aufruf zum Wassersparen in der Bevölkerung konnte der Hochbehälter im Laufe der Nacht wieder gefüllt werden." Die Wasserversorgung in Schwabach sei damit wieder stabilisiert. Die Vorgabe, Wasser zu sparen, konnte aufgehoben werden. Weitere Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.

Erstmeldung vom 23.07.2023: Schwabach: Rohrbruch in der Hauptwasserleitung - Straße komplett gesperrt

Am Sonntagnachmittag, dem 23. Juli 2023, kam es in der Schwabacher Innenstadt zu einem Rohrbruch. Die Wassermassen überschwemmten die Straßen. Das teile das Polizeipräsidium Mittelfranken der Redaktion von inFranken.de mit.

Der Rohrbruch ereignete sich in der nördlichen Ringstraße. Informationen eines Sprechers des Polizeipräsidiums Mittelfranken zufolge musste die Fahrbahn zwischen der Galgengartenstraße und der Limbacherstraße komplett gesperrt werden. Laut der Agentur News5 erreichte das Wasser zwischenzeitlich eine Höhe von 50 Zentimeter.

Da eine Hauptwasserleitung betroffen sei, würde die Sperrung "vermutlich noch längere Zeit andauern". Zum einen habe sich durch den Wasserdruck die "Straße von selbst aufgewölbt", zum anderen müsse nun herausgefunden werden, wo sich das Leck genau befindet. Für eine bestimmte Zeit kam es zu Einschränkungen der Wasserverfügbarkeit, dies habe sich jedoch inzwischen wieder reguliert. Die Ursache des Wasserrohrbruchs in der Stadtmitte von Stadt Schwabach könne noch nicht benannt werden.

