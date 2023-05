Bei einem Treffen zweier Nachbarn in einem Hausflur in Röthenbach an der Pegnitz kam es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Dabei wurde die 76-jährige Geschädigte von dem 67-jährigen Beschuldigten in einem Mehrfamilienhaus der Werner-von-Siemens-Alle unvermittelt ins Gesicht geschlagen, als sie den Mann ansprach. Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizeiinspektion Lauf an der Pegnitz mit.

Grund für die Auseinandersetzung war nach Polizeiangaben ein seit längerem andauernder Nachbarschaftsstreit unter den beiden beteiligten Personen.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Vorschaubild: © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild