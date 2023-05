Strafzahlung und Punkte drohen: Fränkische Polizei macht auf verbreitetes Autobahn-Problem aufmerksam

Das Fahren auf der Autobahn hat seine Tücken: Bei den hohen Geschwindigkeiten müssen Autofahrerinnen und Autofahrer mit erhöhter Konzentration am Steuer sitzen und immer genug Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhalten, um im Notfall rechtzeitig bremsen zu können. Doch es lauern noch mehr Gefahren.

"Unter anderem können umgangssprachlich genannte "Mittelspurschleicher" das Vorankommen erheblich behindern und die Verkehrssicherheit beeinträchtigen", erklärt die Polizei in ihrem Facebook-Beitrag zu diesem Thema. Alles, was du über "Mittelspurschleicher" wissen musst, hat unser Schwesterportal inRLP.de zusammengetragen.

Langsames Fahren auf der mittleren Spur: Gefährlich und in einigen Fällen verkehrswidrig

Wenn also ein Verkehrsteilnehmer, der auf der rechten Spur fährt, überholen möchte, ergibt sich eine erhebliche Gefahrensituation: "Wollen andere Verkehrsteilnehmer vorschriftsmäßig links überholen, müssen sie aufgrund des auf der Mittelspur Fahrenden die linke Fahrspur benutzen. Für das Ein- und Ausscheren werden also zwei Fahrspuren benötigt, die es im Blick zu behalten gilt. Bei den hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn nicht immer ganz einfach…"

Um die Autobahn so sicher wie möglich zu machen, appelliert die Polizei Mittelfranken an alle Autobahnnutzer: "Wenn ihr nicht überholt und ausreichend Platz auf dem rechten Fahrstreifen vorhanden ist, benutzt diesen auch. Dieser ist nicht nur den Lkws und Bussen vorbehalten." Immerhin gilt in Deutschland das Rechtsfahrgebot.

Daher kann das Schleichen auf der Mittelspur auch mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg geahndet werden. "Wer ohne triftigen Grund langsam fährt und den Verkehrsfluss hierdurch behindert, hat mit einem Verwarngeld zu rechnen. Bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot drohen sogar ein Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg."