Am Samstagnachmittag (06. Mai 2023) zeigte sich laut Polizeipräsidium Mittelfranken ein Mann im Nürnberger Westen einer Frau gegenüber in exhibitionistischer Art und Weise.

Die Frau hielt sich demnach gegen 14.30 Uhr in einem Park am Süßheimweg auf, als ihr der Mann erst hinterhergelaufen und anschließend in einem Gebüsch verschwunden sei. "Hier suchte er Blickkontakt zur Geschädigten und manipulierte an seinem Geschlechtsteil", heißt es.

Nürnberger Polizei findet Exhibitionisten kurz nach Tat - im Auto eskaliert die Situation

Die Frau verständigte demzufolge die Polizei und gab eine gute Beschreibung des Unbekannten ab. "Im Rahmen der Fahndung konnte dieser durch Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West im Bereich des Fuchslochs angetroffen und festgenommen werden", heißt es. Zum Transport in die Dienststelle hätten die Beamten dem Beschuldigten Handfesseln angelegt.

Während der Fahrt sei der 47-Jährige "immer aggressiver" geworden, habe die Einsatzkräfte beleidigt und seinen Kopf gegen die Scheibe des Fahrzeugs geschlagen, so die Darstellung der Polizei. "Zu seinem und zum Schutz der Beamten fixierte ihn ein Polizist auf dem Rücksitz, wogegen sich der Mann vehement zur Wehr setzte", heißt es weiter.

Im Rahmen der Widerstandshandlungen habe sich der Beamte (27) leicht verletzt, sei aber weiterhin dienstfähig. Da der 47-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland sei, habe die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen angeordnet. Nach der Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung sei der Beschuldigte "aufgrund seines psychisch auffälligen Zustandes" in einer Fachklinik untergebracht worden. Er muss sich demnach in einem Ermittlungsverfahren wegen Exhibitionistischer Handlungen, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.