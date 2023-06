Ein Streit um ein Durchfahrtsverbot hat in der Nürnberger Südstadt zu einer handfesten Auseinandersetzung geführt.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend (20. Juni 2023) gegen 19 Uhr in der Wodanstraße zwischen sechs Unbekannten und den Bauarbeitern einer Baustelle.

Mit Eisenstangen und Pflastersteinen - Bauarbeiter von Unbekannten attackiert

Demnach sollen die Bauarbeiter am Dienstagabend einen der Unbekannten mit seinem Auto an der Durchfahrt gehindert haben. Dieser fuhr weg und kam mit fünf weiteren Männern in drei Autos zurück. Die Unbekannten griffen daraufhin die Bauarbeiter mit Eisenstangen und Pflastersteinen an.

Ein Bauarbeiter erlitt durch die Attacke eine Fraktur des Unterschenkels und musste deshalb in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein anderes Opfer erlitt eine Kopfplatzwunde.

Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Allerdings konnten die Täter mit ihren Autos vor dem Eintreffen der Beamten flüchten. Vor Ort konnten teilweise nur noch die Eisenstangen sichergestellt werden. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Vorschaubild: © Ralf Welz / inFranken.de (Symbolbild)