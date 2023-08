Am Montagmorgen (7. August 2023) brach zwischen drei Männern in der Königstorpassage in Nürnberg ein Streit aus. Die verbale Streitigkeit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, die zu mehreren Zeugenmitteilungen führte.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, zog nach derzeitigem Ermittlungsstand hierbei ein 19-jähriger Tatverdächtiger ein Messer, ging damit auf einen der beiden anderen Männer los und verletzte ihn am Hals sowie an der Hand. Die beiden Männer konnten den 19-Jährigen dann überwältigen und festhalten.

Streit in Nürnberg eskaliert: Mann mit Messer verletzt

Die alarmierte Bundespolizei Nürnberg und die Polizei Nürnberg-Mitte konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und stellten die vermeintliche Tatwaffe sicher. Der Verletzte wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei den Verletzungen durch das Messer handelte es sich um eher oberflächliche Verletzungen.

Der 19-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts eines Vergehens der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolfoto)