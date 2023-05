Ein Paar ist im Nürnberger Stadtteil Sebald am Dienstagabend (02. Mai 2023) in einen Streit geraten, sodass ein 30-Jähriger gegen 21.00 Uhr die Polizei wegen seiner 27-jährigen Partnerin verständigt hat. Die Frau habe sich in der Augustiner Straße / Karlstraße in ihrem Auto eingesperrt und sich weigern, ihrem Partner seine persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug zu übergeben.

Wenig später ging ein erneuter Anruf des Manns bei der Polizei ein, dass die 27-Jährige ihn nun auch noch beim Wegfahren mit dem Auto erfasst hätte. Die alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte traf den 30-Jährigen vor Ort an. Auch die 27-Jährige kehrte nach kurzer Zeit wieder zum Ausgangsort des Streits zurück.

Polizei schlichtet Beziehungsstreit in Nürnberg - Mann ruft Polizei wegen seiner Partnerin

Trotz des Verdachts auf eine Fraktur verzichtete der Mann zunächst auf eine ärztliche Behandlung. Die Beamten versuchten, die Situation zwischen den beiden Streitenden zu beruhigen. Das hatte zur Folge, dass die beiden zunächst getrennte Wege gingen.

Anschließend wurden Ermittlungsverfahren wegen gegenseitiger Körperverletzungsdelikte eingeleitet. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet aufgrund unterschiedlicher Aussagen, Zeugen, welche die Streitigkeit beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911/21126115 zu melden.

