Großer Polizeieinsatz in Nürnberg: Ein verdächtiger Gegenstand, der am Donnerstagabend (27. April 2023) in der Südstadt aufgefunden wurde, hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Spezialisten des Landeskriminalamtes wurden hinzugezogen.

Ein Passant hatte am Nachmittag einen verdächtigen Gegenstand in der Landgrabenstraße entdeckt. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd konnten am Einsatzort einen etwa kniehohen Gegenstand feststellen, der in einem taschenähnlichen Behältnis steckte, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken meldet.

"Verdächtiger Gegenstand" in Nürnberg: etliche Einsatzkräfte ausgerückt

Weil zunächst nicht klar war, ob von dem Gegenstand eine Gefahr ausgeht, sperrten die Beamten vorsorglich den Bereich ab und verständigten Spezialisten des Landeskriminalamts. Die Fachleute konnten gegen 19.30 Uhr Entwarnung geben. Es handelte sich dabei um eine Gasflasche, welche in einem Kopfkissenbezug verpackt war.

Die Landgrabenstraße sowie die angrenzenden Straßen waren am Nachmittag für den Verkehr gesperrt. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Polizei war auch der Rettungsdienst in den Einsatz eingebunden.