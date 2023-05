In Nürnberg ist es in der Nacht auf Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 36-Jähriger raste mit seinem Pedelec in ein parkendes Fahrzeug und zog sich ernsthafte Verletzungen zu.

Der Mann war gegen 00.30 Uhr mit seinem Pedelec auf der Schwabacher Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe der Orffstraße stieß er aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen rechts am Fahrbahnrand geparkten Wagen und kam hierbei zu Sturz.

Der 36-Jährige - der ohne einen Fahrradhelm unterwegs war - zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Passant bemerkte den Zusammenstoß, leistete Erste Hilfe und alarmierte Polizei sowie Rettungsdienst. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.