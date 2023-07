Nürnberg vor 44 Minuten

Mitten in der Innenstadt

Schrie herum und warf Sachen: Mann (50) wird kontrolliert - dabei zieht er blank

Am Montagnachmittag gebärdete sich ein Mann im Rahmen einer Kontrolle in der Innenstadt zunächst aggressiv und entkleidete sich daraufhin in aller Öffentlichkeit. Polizisten nahmen ihn in Gewahrsam.