Streit in Nürnberg eskaliert: Am Mittwochabend (26. April 2023) hat ein 48-jähriger Mann während einer Auseinandersetzung einen 36-Jährigen in der Südstadt mit einem Messer angegriffen und ihn dabei schwer verletzt. Die Polizei konnte aber bereits einen ersten Ermittlungserfolg melden.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es gegen 18.45 Uhr zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Wohnung in der Pillenreuther Straße, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag berichtete. Im Verlauf des Streits habe der 48-jährige Tatverdächtige das 36-jährige Opfer mit einem Messer attackiert und ihn dabei an der Hand und am Oberkörper schwer verletzt. Der 36-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Messerangriff in Nürnberger Südstadt: USK rückt an

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd sowie des Unterstützungskommandos (USK) konnten den 48-jährigen Tatverdächtigen aber festnehmen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort.

Der genaue Ablauf der Tat sowie die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand weiterer Ermittlungen durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg. Der 48-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

