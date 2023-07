Ein 20-Jähriger wurde am Mittwoch (26. Juli 2023) mehrmals beim Ladendiebstahl in Nürnberg erwischt: Binnen weniger Stunden wurde er gleich dreimal gefasst. Der erste Vorfall ereignete sich kurz vor Mittag in einem Einkaufshaus in der Königsstraße: Dort versuchte er, Schallplatten und hochwertige Parfums zu klauen, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Nach weniger als eineinhalb Stunden kam es zu einem Déjà-vu: Der 20-Jährige befand sich in einem Drogeriemarkt in der Königsstraße - wo er erneut auf hochwertige Parfums im Wert von 800 Euro abgesehen hatte. Allerdings scheiterte sein Fluchtversuch, die Angestellten des Marktes hielten ihn trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei nahm den Vorfall auf und entließ den Mann nach Beendigung der Sachbearbeitung erneut.

Dieb gleich dreimal am selben Tag in Nürnberg erwischt

Wiederum zweieinhalb Stunden versuchte der Tatverdächtige sein Glück zum dritten und letzten Mal an diesem Tag: Aus einem Laden am Ludwigsplatz wollte er "hochwertige Herrenkleidung im Wert von knapp 550 Euro stehlen". Auch dieser Versuch misslang.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahm den Mann zum dritten Mal binnen eines Tages fest. Die Staatsanwaltschaft stellte schließlich Haftantrag gegen den 20-Jährigen. Dieser muss sich nun wegen des Tatverdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls verantworten. Ein Richter entscheidet darüber, ob der Festgenommene in Untersuchungshaft muss.

Vorschaubild: © #230226/Colourbox