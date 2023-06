Nürnberg aktualisiert vor 1 Stunde

Rettung in Nürnberg

Kleinkind rutscht in Gleisbett zwischen U-Bahn und Gleis - Polizeieinsatz

In Nürnberg gab es am Dienstag für kurze Zeit Aufregung in einer U-Bahn-Haltestation an der Lorenzkirche, weil ein Kind ins Gleisbett gefallen war.