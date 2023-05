Gegen 02:00 Uhr wurden die Einheiten von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Rauchentwicklung in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in die Mühlgasse alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung im Gebäude erkennbar. Im Einsatzverlauf wurde jedoch die Ursache in einem Kellergeschoss des angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses am Unschlittplatz festgestellt.

Durch einen gezielten Löschangriff konnte der Brand im Kellergeschoss laut Angaben der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der Rauchausbreitung mussten mehrere Personen ihre Wohnungen verlassen. Die betroffenen Gebäudeteile wurden von der Feuerwehr belüftet und kontrolliert.

Kellerbrand in Nürnberg - Bewohner evakuiert

Durch den Brand wurde die Elektroinstallation des Gebäudes schwer beschädigt. Der hinzugezogene Energieversorger musste das betroffene Gebäude aus Sicherungsgründen von der Energieversorgung trennen.

Nachdem der Einsatz beendet war, konnten alle anwesenden Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Trotz der getrennten Energieversorgung wollten sie die Nachtstunden laut der Feuerwehr in ihren Wohnungen verbringen.

Im Einsatz waren Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr Nürnberg mit rund 20 Einsatzkräften, der Rettungsdienst und die Polizei mit mehreren Fahrzeugen. Zur Höhe des Schadens und zur Brandursache kann zu diesem Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.

