Gewalttat gegen 15-Jährigen: Ein Jugendlicher ist am Mittwochabend (19. Juli 2023) im Nürnberger Stadtteil Rennweg Opfer einer Gewalttat geworden.

Der Vorfall ereignete sich auf Höhe der U-Bahn-Station "Schoppershof" in der Straße "Am Messehaus". Dort befand sich ein 15-Jähriger, als gegen 20.10 Uhr eine etwa zehnköpfige Personengruppe an ihm vorbeilief. Wenig später kam ein Mann aus der Gruppe zurück und ging auf den Jugendlichen los, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Unbekannter Mann attackiert Jugendlichen in Nürnberg - und verschwindet

Der Mann griff den Jugendlichen an und traktierte ihn mit mehreren Schlägen und Tritten ins Gesicht, so die Polizei. Anschließend entfernte sich der Mann vom Tatort und verschwand in unbekannte Richtung. Der 15-Jährige zog sich bei dem Angriff mehrere Verletzungen zu. Diese wurden später in einem Krankenhaus behandelt.

Im Zuge der Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung sucht die Polizei nun nach Zeugen. Über den mutmaßlichen Angreifer sind bislang folgende Details bekannt:

männlich

etwa 1,90 Meter groß

schlanke Figur

kurze Haare

trug eine Jeans und ein weißes T-Shirt

Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise zum Tathergang und dem mutmaßlichen Täter nimmt die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost unter der Telefonnummer 0911/91950 entgegen.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)