Verschiedene Körperverletzungsdelikte im Nürnberg haben die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtete, ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (10./11. Juni 2023) gleich mehrere körperliche Übergriffe im Innenstadtbereich.

Mehrere gefährliche Körperverletzungen in Nürnberger Innenstadt

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr, als ein 16-Jähriger im Bereich Fleischbrücke/Winklerstraße in eine verbale Auseinandersetzung mit einer fünf- bis sechsköpfigen Personengruppe geriet. Dabei schlug einer der Unbekannten dem Geschädigten gegen den Hals, woraufhin dieser zu Boden ging. Die Täter traten anschließend mehrmals mit den Füßen gegen Kopf und Oberkörper des Geschädigten ein, wodurch der 16-Jährige leichte Verletzungen erlitt.

Bei der Tätergruppierung soll es sich nach Polizeiangaben um fünf bis sechs junge Männer im geschätzten Alter von 20 bis 23 Jahren mit südländischem Aussehen gehandelt haben.

Kurze Zeit später kam es gegen 3.10 Uhr im Bereich der Königstraße zu weiteren Auseinandersetzung, bei der ein 20-Jähriger verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Geschädigte gibt an, dass er von drei ihm unbekannten Tätern mit Faustschlägen zu Boden geschlagen wurde und dann, am Boden liegend, ebenfalls Tritte gegen den Kopf bekommen hätte.

Gruppe von Männern tritt auf Geschädigte ein

Eine nähere Beschreibung der Täter konnte der 20-Jährige nicht abgeben.

Nur 20 Minuten später, gegen 03.30 Uhr, hielten sich zwei weitere Geschädigte im Alter von 19 und 21 Jahren mit einer weiblichen Begleiterin im Bereich der Breiten Gasse auf, als sie von einer Personengruppe, bestehend aus fünf bis sechs Personen, angepöbelt wurden. Im weiteren Verlauf schlugen die Täter den 21-Jährigen zu Boden und traten ihm mindestens zweimal gegen den Kopf. Hierbei erlitt das Opfer leichte Verletzungen, welche im Krankenhaus versorgt werden mussten.

Auch der 19-Jährige wurde durch Faustschläge leicht verletzt. Er musste zur medizinischen Versorgung jedoch nicht ins Krankenhaus.

Polizei prüft Zusammenhang und sucht Zeugen

Gemäß der Beschreibung der Geschädigten handelte es sich bei der Tätergruppierung um fünf bis sechs junge Männer im Alter von 17 - 19 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild. Einer der Täter trug eine auffällige grau-karierte Mütze der Marke "Luis Vuitton".

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe sowie Ähnlichkeiten in der Vorgehensweise und der Beschreibung der Tatverdächtigen prüfen die Ermittler der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nun einen möglichen Tatzusammenhang zwischen den Vorfällen.

Dazu hat die Polizei die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die Angaben zu den Taten oder den unbekannten Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 6115 zu melden.

Vorschaubild: © ToNic-Pics/pixabay.com / fsHH/pixabay.com