Am späten Sonntagabend (26. März 2023) hat ein bislang unbekannter Mann eine Frau in Nürnberg-Langwasser angegriffen und ihre Sporttasche geraubt. Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Die Frau lief gegen 23.30 Uhr von der U-Bahn-Haltestelle Langwasser-Nord in die Zugspitzstraße. Als sie vor ihrer Wohnung ihren Schlüssel aus der Tasche holen wollte, trat ein bislang unbekannter Mann von hinten an sie heran. Die Frau erschrak und drehte sich zu ihm um, woraufhin sie mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde. Dadurch stürzte sie zu Boden und zog sich Verletzungen am Kopf zu.

Erneut Frau in Nürnberg attackiert und ausgeraubt

Der Täter entriss ihr die Sporttasche, die sie über die Schulter hängend bei sich trug und flüchtete in Richtung Osten (Grundschule). Die Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt und vor Ort ambulant vom Rettungsdienst versorgt.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Er ist etwa 1,80 Meter groß;

er ist schlank;

er hat laut Polizei ein arabisches bzw. eventuell türkisches Aussehen;

er war zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mütze.

Nach Attacke in Langwasser: Wer kann der Polizei helfen?

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst führte eine Spurensicherung durch, die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.

Die Ermittler prüfen außerdem Zusammenhänge zu zwei ähnlichen Fällen vom 14. März 2023 und 15. März 2023, ebenfalls aus Nürnberg Langwasser. Auch hier wurde jeweils eine Frau beim Betreten ihres Wohnhauses von hinten angegriffen und der Täter klaute ihre Tasche.

Zudem bittet die Kriminalpolizei um Zeugenhinweise: Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

