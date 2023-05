In Nürnberg-Katzwang ist ein Streit am Montagabend (15. Mai 2023) eskaliert.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, befand sich eine 46-Jährige gegen 19 Uhr zu Besuch bei zwei Freunden (42, 43) in der Verdistraße. In einem zunächst verbalen Streit griff die 46-Jährige den 42-jährigen Bekannten mit einem Messer an. Dieser erlitt bei der Attacke schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen im Bereich des Oberkörpers, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Streit eskaliert: Verletzer muss nach Messer-Attacke im Krankenhaus behandelt werden

Im Zuge der Ermittlungen am Tatort fanden die Einsatzkräfte in dem Haus eine Vielzahl an mutmaßlichen Ecstasy-Pillen sowie ein Drogenlabor zur Herstellung von synthetischen Drogen vor. Zur Sicherstellung der Bestandteile des Labors wurden Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts hinzugezogen.

Die beiden 42- und 43-jährigen Männer müssen sich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Zum genauen Tatablauf, den Hintergründen der Auseinandersetzung und weiteren Untersuchungen im Zusammenhang mit den Betäubungsmitteln hat die Kriminalpolizei Nürnberg Ermittlungen aufgenommen. Die 46-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

