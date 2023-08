Ein Brand in einem Hochhaus in der Beuthener Straße in Langwasser löste am Sonntagabend (27. August 2023) einen Feuerwehreinsatz aus. Dabei wurden fünf Personen verletzt. Dies berichtete die Feuerwehr am Sonntag.

In dem 15-stöckigen Haus brach am Sonntagabend gegen 18:20 Uhr ein Feuer in einem Zimmer im 14. Stockwerk aus. Durch die rasche Alarmierung der Feuerwehr über die Brandmeldeanlage im Gebäudekomplex konnten die Einsatzkräfte schon kurze Zeit später einen Löschangriff vornehmen und das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Bereits nach wenigen Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden.

Brand im 14. Stock - Bewohner können schnell evakuiert werden

Das Haus wurde vorsorglich komplett geräumt. Die Bewohner mussten vor dem Gebäude ausharren, bis alle angrenzenden Geschosse und Wohnungen durch die Feuerwehr auf Rauch und eventuell weitere betroffene Personen kontrolliert waren.

Insgesamt wurden dem Rettungsdienst fünf Verletzte mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation übergeben. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Berufsfeuerwehr Nürnberg mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

