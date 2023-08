Ein Mann entblößte sich am Montag (28. August 2023) vor einer Frau und berührte auf sexuelle Weise sein Geschlecht. Der Mann konnte fliehen und wird nun von der Polizei gesucht. Das Präsidium Mittelfranken berichtete davon.

Der Mann zeigte sich der Frau im Volkspark Dutzendteich beim Silbersee in Nürnberg. Gegen 15.30 Uhr stellte er sich ihr in den Weg und onanierte. Anschließend "entfernte er sich mit einem grauen älteren Fahrrad mit einem Korb auf dem Gepäckträger", beschrieb die Polizei. Die Frau wandte sich Hilfe suchend an einen Jogger und rief dann die Polizei.

So sah der Unbekannte aus - er berührte sich selbst vor einer fremden Frau

Etwa 30 Jahre alt

Etwa 170 cm groß

Schlanke Statur

Blonde strubbelige Haare, die etwa 10 Zentimeter vom Kopf abstanden

Mehrere Leberflecke im Gesicht

Trug On-Ear-Kopfhörer

Bekleidet mit einer grau melierten Trainingsjacke

Führte einen schwarzen Adidas-Rucksack mit breiten weißen Streifen mit

Obwohl mehrere Streifen nach dem Mann gesucht hatten, konnte ihn niemand wiederfinden. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Vorschaubild: © PIRO4D/pixabay.com