Ein ehrlicher Finder hat Montagabend (1. Mai) wertvolle Ringe in einem Zug gefunden und diese in Nürnberg der Bundespolizei übergeben.

Die 61-jährige Frau war auf einer Bahnreise von Wien nach Regensburg, als sie drei Ringe im Wert von rund 31.000 Euro verlor, teilte die Bundespolizei Nürnberg mit. Erst zu Hause bemerkte sie beim Händewaschen den Verlust. Nach eigenen Angaben sei ihr sofort bewusst gewesen, wo ihr die Ringe abhandengekommen waren und alarmierte umgehend das Revier der Bundespolizei in Regensburg.

Am Bahnhof Nürnberg: Zugbegleiter findet Ringe

Die Polizei informierte den Chef des nach Nürnberg weiterfahrenden Zugs und parallel die Polizei in Nürnberg. Ein Zugbegleiter entdeckte die Ringe und übergab sie in Nürnberg den am Bahnsteig wartenden Nürnberger Beamten. Die 61-Jährige zeigte sich sehr berührt über den ehrlichen Finder und möchte sich noch bei dem Mann bedanken, sobald sie die Ringe in Nürnberg abgeholt hat.

Vorschaubild: © Christian Charisius/dpa/Symbolbild