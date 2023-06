Nürnberg vor 21 Minuten

Verkehrsbehinderungen

Aktivisten kleben sich auf Nürnbergs Straßen - Spezialisten mussten sie "mit Presslufthammer" lösen

Am Freitag hatte die Polizei in Mittelfranken alle Hände voll zu tun: In Nürnberg haben sich Klimaaktivisten auf die Straße geklebt und den Verkehr lahmgelegt.